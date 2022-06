Um novo boletim com dados sobre a Covid-19 foi divulgado nesta terça-feira (14), pela prefeitura de Colorado do Oeste, através da Vigilância Epidemiológica.

Conforme os dados atualizados, o número de infectados pela COVID-19 totalizam 4.184 pessoas, desde que foi notificado o 1° caso no município. Nesse relatório há a confirmação da cura de 4.110 pacientes que estavam com a doença, e 22 casos seguem ativos no município.

Nenhum caso suspeitos aguarda o resultado do exame, 52 pessoas vieram a óbito. 7.649 casos foram descartados e nenhuma pessoa está internada no Hospital de Colorado do Oeste

A população precisa manter os cuidados com aglomerações, protocolos de higiene e principalmente tomar todas as doses de vacina contra Covid-19.