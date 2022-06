Um dia depois do seu confronto contra o Goiás, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará iniciou as preparações para o seu próximo desafio. O time realizou treinamento em Goiânia, tendo como um dos focos o trabalho regenerativo dos jogadores que atuaram na última partida.

O Ceará somou mais um ponto no duelo do último domingo. Jogando fora de casa, no Estádio da Serrinha, contra o Goiás, o time conquistou um empate por 1 a 1. Já nesta segunda-feira (13), sem muito tempo para pensar no resultado, o elenco precisou retomar as atividades. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo contra o “Esmeraldino” passaram por um trabalho regenerativo. Já o restante da equipe, realizou aquecimento e fez atividades em um campo reduzido.

O próximo adversário do “Vozão” será o Atlético Mineiro. O time recebe o “Galo” na Arena Castelão nesta quarta-feira (15). O apito inicial do confronto está marcado para as 16h. Atualmente, o Ceará soma um total de 14 pontos na tabela do campeonato, com uma sequência de 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

Antes do duelo, nesta terça-feira (14), o time ainda deve realizar mais uma sessão de treinos no CT de Porangabuçu, no período da tarde. Também nesta terça-feira, o novo técnico da equipe, Marquinhos Santos, e sua comissão devem chegar à capital cearense. O profissional foi anunciado pelo clube por meio de nota no último domingo. Ele irá substituir Dorival Júnior, que deixou o time para treinar o Flamengo, após a demissão do técnico Paulo Sousa.

