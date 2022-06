Uma comitiva brasileira liderada pelo deputado federal Lucio Mosquini vice-líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal e pelo Deputado Lebrão viajou até a Bolívia onde estiveram reunidos com autoridades bolivianas buscando viabilizar a implantação da balsa no município de Costa Marques para interligar Brasil com a Bolívia.

A reunião aconteceu na cidade de Trinidad, capital do departamento do Beni, na Bolívia, no prédio da Assembleia Legislativa.

A delegação brasileira era composta também pelo deputado estadual Lebrão, o prefeito de Costa Marques Mirandão, o presidente da Câmara de Vereadores Mauro Rodrigues, o vereadores de Guajará-Mirim Elias Crispim e Kerling Brito, e o empresário Cesar Cassol.

A reunião foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Beni Edgar Reas, e teve como autoridades bolivianas a consulesa boliviana em Guajará-Mirim Tezalia, e a vereadora de Guayarámirin Janete.

O objetivo da reunião foi cobrar das autoridades bolivianas o alfandegamento do lado boliviano, considerando que as tratativas do lado brasileiro está bem avançada.

Mosquni defendeu a formação de um acordo comercial bilateral entre os dois países. O Congressista lembrou a força do agronegócio de Rondônia e falou sobre importação do calcário.

“Nós plantamos comida, nós temos calcário, porém a Bolívia tem a ureia e o sal, dois produtos essenciais tanto para lavoura quanto para a pecuária”.

O Parlamentar voltou a defender a implantação da balsa de forma alfandegada como um novo corredor comercial que irá transformar a economia da região da BR 429, e principalmente do município de Costa Marques, na reunião também foi discutida a ponte em Guajará Mirim.

A reunião teve caráter positivo e ficou pré-agendado uma próxima audiência com o presidente da Bolívia Luis Alberto Arce na cidade de Lapaz.