A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) divulgou nesta terça-feira, 14, uma nova abertura de vagas para o credenciamento de um profissional de educação física, que irá ministrar aulas de futsal no programa “Segundo Tempo”, da Prefeitura de Vilhena, com apoio do Governo Federal.

As inscrições acontecerão presencialmente na sede da Semes nesta quarta-feira, 15, das 14h às 17h. A bolsa mensal será de R$ 2,1 mil.

Será ofertada uma vaga para o profissional graduado em Educação Física para ministrar as aulas na modalidade de futsal nos três núcleos do programa “Segundo Tempo”, que atendem nos ginásios poliesportivos Jorge Teixeira, Geraldão e Dona Magal. A carga horária semanal será de 20h e a remuneração mensal será de R$ 2,1 mil.

Os interessados devem ir até a sede da Semes nesta quarta-feira, 15, das 14h às 17h, localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira, com a devida documentação de acordo com o que foi publicado no DOV desta terça-feira. Veja os requisitos através do link: www.bit.ly/DOV3507.