Na segunda-feira, 13, a escola municipal Marizeti Mendes de Oliveira, proporcionou aos alunos e professores o evento de reinauguração da quadra poliesportiva do colégio.

O espaço esportivo passou por reforma com pinturas da quadra, arquibancadas, marcação da quadra com as linhas e iluminação com refletores de LED.

A reforma foi bancada pela Associação Desportivo Futsal, juntamente com a contribuição de seus patrocinadores.

Em janeiro deste ano a associação na pessoa de Élio de Souza Neto procurou a direção da escola, relatou a mesma que era presidente da Associação Desportivo Futsal cuja associação não tem fins lucrativos mas oportunizar aos atletas interessados a formação de times para competições dentro e fora do município de Vilhena, inclusive em outros Estados ao mesmo tempo que incentiva a pratica de atividades físicas com o esporte que é uma das manifestações culturais que está no sangue do brasileiro o futebol.

Élio explica que estava precisando de um espaço para treinar seu time e propôs uma parceria com a escola. A diretora levou a proposta para o Conselho Escolar o qual achou viável a parceria e propôs os termos da parceria que consta lavrado no “Termo de Responsabilidade e Autorização de uso da quadra poliesportiva’ assinado entre as partes a associação e os conselheiros da escola juntamente com a diretora escolar.

Ficou acordado neste documento o empréstimo da quadra em dois dias da semana nas segundas e quintas-feiras das 19h às 22h. Em contrapartida a associação assumiu a responsabilidade de manter a grama da calçada externa da escola sempre cortada e limpa e manter ainda a grama na área verde ao redor da quadra cortada e limpa.

Além disso, reparos e consertos do motor elétrico. Efetuou a troca de todas as lâmpadas da quadra colocando refletores de LED, fez pequenos reparos nas instalações de encanamento de água para a quadra, poda de todas as árvores que estão ao redor da quadra, pintura das arquibancadas, pintura da quadra, pintura das linhas e marcações da quadra além de assumir a manutenção da grama sempre cortada durante todo o ano letivo. A associação assumiu ainda, a responsabilidade de lavar a quadra sempre que necessário.

A reinauguração foi realizada as 15h30 da última segunda-feira, 13, depois de mais de 20 dias que a quadra estava interditada para os reparos, os alunos estavam ansiosos para ver o resultado. Élio levou dois times da associação para uma competição simbólica.

Cerca de 250 alunos juntamente com seus professores foram divididos em dois grupos cada um ficou de um lado da arquibancada, portanto cada time teve sua torcida organizada pelos alunos e professores, os quais não se cansavam de incentivar seu time para que ganhasse a partida simbólica de reinauguração do espaço esportivo.

Estavam presentes também nesta reinauguração a professora Dayane Matos professora de Educação Física do período Matutino na escola e a Professora Carla Milani que é responsável pela Educação Física no período Vespertino, ambas agradeceram a parceria com a associação, pois a quadra estava muito deteriorada e desde 2019 estavam aguardando esta reforma que foi solicitada junto a Semed, porém como a demanda é grande são muitas escolas para a secretaria atender, a parceria com a associação foi muito bem vinda pois uma quadra reformada, pintada e demarcada torna o ambiente mais agradável e prazeroso para desenvolver as atividades propostas com seus alunos.

Estiveram também prestigiando a reinauguração da quadra, Edna, conselheira tutelar, Natal Jacob, vice-presidente da Federação de Futebol, o secretário de Esporte de Vilhena Welliton Oliveira Ferreira conhecido como “Pig”, além da presença do empresário Jean da Interface Net empresa que fica em frente à escola e também é um parceiro que investe em ações esportivas e educativas contribuindo assim para alavancar a educação e o esporte no município.

A secretária de educação professora Amanda Martins de Espindula Areval não pode estar presente devido a urgências que surgiram exatamente no mesmo horário, mas enviou os parabéns a todos da escola e elogiou a parceria entre escola, conselho escolar e associação por terem unidos forças em prol de melhorar um espaço tão essencial na escola como é a quadra poliesportiva.

São ações como essas que significam o sentido de uso do espaço público, pois a quadra além de servir aos alunos durante o dia nas aulas de educação física com esta parceria é usada para incentivar a pratica de esporte na comunidade durante a noite na responsabilidade assinada pela associação através do desportista Élio de Souza.

>>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>>