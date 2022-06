O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) foi recentemente apontado em pesquisa de opinião pública como político de destaque em Cacoal, seu domicílio eleitoral, ficando em primeiro lugar, além de ter alcançado ótima posição na chamada Região do Café e na Zona da Mata.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nessa quarta-feira, 15, Cirone avaliou que o resultado corresponde ao esforço, dedicação e foco com que desempenha o mandato, pautado na “transparência, eficiência e ações que atendem as demandas da população e buscam o desenvolvimento das regiões para as quais estão voltadas a maioria das nossas iniciativas, além do Estado em geral”.

O deputado pontua que sua atuação parlamentar tem vários pontos de ação, mas destaca entre elas o apoio à agricultura familiar, ao agronegócio, busca de incremento de emprego e renda, sustentação ao esporte e fortalecimento da inclusão plena na educação.

Neste último quesito, Cirone fala da articulação que promoveu junto ao Tribunal de Contas, que está realizando uma vistoria em todo o Estado para levantar a situação dos estabelecimentos de ensino quanto a esta questão a fim de se fazer o enfrentamento das demandas.

Ele também fala de uma grande conquista para Cacoal que também teve a participação de seu mandato, que é a instalação de uma usina de biodiesel na cidade, que deve começar a operar em breve.

“Temos também os cerca de R$ 60 milhões alavancados pelo nosso mandato para as mais diversas ações em vários municípios, que vão desde investimentos em pavimentação urbana até o apoio a associações rurais, com verbas para aquisição de máquinas, implementos e outros fins”, ressaltou.

O parlamentar também falou sobre a ponte sobre o rio Pacarana, investimento de R$ 7 milhões que foi fruto de suas interlocuções com o governo do Estado, e que atendeu uma demanda reprimida há mais de três décadas; além de gestões junto ao governo para conseguir pavimentação nas estradas que interligam Espigão do Oeste e Rondolândia às cidades da região.

Por tudo isso, Cirone Deiró é considerado uma liderança política de expressão da região que representa e, apesar de ter sido convidado para concorrer a deputado federal, vai tentar buscar mais um mandato na Assembleia Legislativa, “permanecendo como um interlocutor da população que represento junto ao governo, a fim de consolidar minha ação parlamentar na esfera estadual para no futuro, quem sabe, tentar chegar à bancada federal”.