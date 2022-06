A professora efetiva municipal Cris del Pino, filiada ao PMN, visitou a redação do Extra de Rondônia para comentar o andamento de sua pré-candidatura a deputada estadual em Vilhena.

Bacharel em Direito, Cris, que é esposa de Ronildo Macedo, presidente da Câmara de Vilhena, disse estar preparada para o desafio e revelou o motivo de entrar, pela primeira vez, na vida política. “Aprendi a gostar da política com meu marido Ronildo Macedo. Fui ajudando no que for necessário, trabalhando na reeleição dele e acreditando que podemos ajudar a conquistar melhorias à comunidade. É muito fácil falar, mas o difícil é fazer as coisas. Então, queremos fazer nossa parte junto à sociedade”, explica.

Cris, que já foi secretária-adjunta da Educação e diretora na escola municipal Chitosse Mochisuki Inaba, informou que tem projetos voltados a diversas áreas, tendo como prioridade a Educação, Saúde e Agricultura Familiar.

No quesito Saúde, ela citou como projeto a luta pela devolução ao Estado do Hospital Regional (HR) de Vilhena, para que a unidade consiga fazer procedimentos de grande complexidade. “Nós andamos toda região do Cone Sul e todos dependem dos profissionais de Vilhena. Precisamos que o Município só se responsabilize pelos postinhos de saúde, UBS e o Estado com o HR, cada um fazendo a sua parte. Além disso, o HR vai desafogar o atendimento em Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho, municípios aos quais os pacientes são transferidos”, observa.

Para ela, na área educacional, é necessário melhorar a qualidade das escolas, tendo esse olhar pedagógico e valorização dos profissionais da educação. “Estou preparada para esse desafio. Vamos errar, mas tentando acertar sempre. A população do Cone Sul e o Estado de Rondônia como um todo pode esperar uma representante que irá brigar em todos os setores”, disse.

CURSO DE DIREITO NA UNIR

Em tempo, Cris também repassou informações a respeito da implantação do Curso de Direito no campus da UNIR em Vilhena e disse que sua luta, também, será pela implantação de uma Universidade Estadual.

“Junto com os deputados federais Léo Moraes e Jaqueline Cassol, estamos buscando a liberação do Curso de Direito, faltando apenas algumas portarias para contratação de professores”, encerrou.

COMPETENTE E RESPONSÁVEL

Macedo, que acompanhava a entrevista, explicou os motivos de apoiar a pré-candidatura da esposa. “Ela é uma pessoa competente, responsável, tem esse olhar de educadora, muito humana, honesta. As pessoas sabem que ela tem as condições necessárias para ser uma deputada estadual e defender Vilhena e o Cone Sul. E tenho certeza que Cris vai trabalhar bastante e com transparência nesse sentido”, disse o parlamentar.