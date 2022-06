Em plenos playoffs da NHL, estamos a chegar ao coroar de mais uma grande temporada no hóquei do gelo, com apenas quatro equipas na luta pelo tão ambicionado título neste esporte.

As finais de conferência já estão a decorrer e apenas duas equipas terão a oportunidade de poder levantar a Stanley Cup, em mais uma final que será disputada à melhor de 7, onde apenas quatro vitórias poderão ditar o campeão da competição.

Apesar de já estarmos sensivelmente a meio destas finais de conferência, muito ainda está por decidir, sendo que neste momento estas são as equipas que podem chegar à eliminatória decisiva desta temporada.

Colorado Avalanche

New York Rangers

Edmonton Oilers

Tampa Bay Lightning

Sendo este um dos anos mais equilibrados em termos competitivos no hóquei de gelo norte-americano, são cada vez mais difíceis as previsões sobre quais a melhores probabilidades para cada campeão de conferência, porém, estamos aqui para o ajudar.

Colorado Avalanche vs Edmont Oilers

Na Western Conference, o matchup é entre os Colorado Avalanche e os Edmont Oilers, sendo que neste momento entramos para o quarto jogo da eliminatória, que poderá mesmo a vir ser o último a ser disputado entre estas franchises.

Depois de no jogo 1 termos assistido a uma partida com enorme qualidade ofensiva em que ambas as equipas combinaram para 14 golos, o jogo 2 foi de extrema supremacia dos Avalanche, que acabaram por impor uma vitória por 4-0.

No jogo 3 vimos um grande jogo, onde a chave do encontro estaria no guarda-redes dos Avalanche que viria a defender um penalti e, ao mesmo tempo, cria uma situação de golo na baliza contrária, “matando” assim a partida.

Nesta série, e em praticamente todos os playoffs, os grandes destaques individuais têm sido Cale Makar e Nathan McKinnon, que combinam para 11 golos e 15 assistências, só nesta fase a eliminar.

Do lado dos Oilers, e apesar do desfecho que parece estar para acontecer, Connor McDavid e Leon Draisaitl são claramente os nomes mais destacados, levando a franchise de Edmont às costas em termos ofensivos.

O jogo 4 será disputado em Edmonton, e a equipa da casa tem aqui uma oportunidade de conseguir uma vitória e tentar prolongar uma série, que na verdade parece ter um destino definido, muito devido á consistência que os Avalanche têm apresentado.

New York Rangers vs Tampa Bay Lightning

Os Tampa Bay Lightning acabavam por entrar para esta série com os claros favoritos e ainda se mantêm como tal ao fim de três partidas disputadas nesta que é a final da conferência Eastern, uma das que melhores equipas mostrou ter este ano.

No jogo 1 o grande destaque esteve em Filip Chytil, já que o mesmo conseguiu dois golos numa partida em que a equipa de New York bateu os Tampa Bay Lightning por claros 6-2, onde o segundo período foi crucial.

A verdade é que o jogo 2 mostrou algo completamente diferente, já que os Rangers viriam a empenhar-se muito mais defensivamente e sofrendo durante grande parte do jogo, tendo conseguido uma vitória por 3-2, num jogo que foi equilibrado até ao último segundo.

O jogo 3, viria a mostrar o verdadeiro espírito dos Tampa Bay Lightning, não fossem estes os atuais bicampeões em título, já que estes conseguiram uma vitória por 3-2, onde o último período acabou por ser a chave para a vitória.

Apesar do domínio que tem sido visto a espaços por parte dos New York Rangers, é impossível não continuar a dar o favoritismo aos Lightning, já que não é a primeira vez que estão numa situação deste género e acabaram por prevalecer contra tudo e contra todos.

Não esquecer que o jogo 4 será novamente disputado em Tampa Bay, uma enorme vantagem para os da casa, se querem empatar esta série e levá-la, pelo menos, até ao jogo 6.

Previsões e reais probabilidades

Na Western Conference é muito difícil não ver os Colorado Avalanche com um pé e meio na disputa pela Stanley Cup, não só por terem uma vantagem de 3 jogos e só estarem a uma vitória do objetivo, mas também pela forma como têm vindo a jogar.

Contudo, na Eastern Conference, a teoria já não é a mesma, já que apesar de os Rangers estarem em vantagem e terem vindo a apresentar melhores vertentes no seu jogo, os Lightning são extremamente experientes a jogar entre a “espada e a parede”.

Os Lightning conseguiram, nos últimos dois anos, realizaram exibições verdadeiramente memoráveis, sempre que tiveram em posições onde estavam desfavorecidos, por isso, não será de todo uma surpresa se virmos uma viragem nesta eliminatória.

Em jeito de previsão, esta deverá ser uma eliminatória muito equilibrada e que, muito possivelmente, poderá ser decidida apenas no jogo 7, a “negra”.

Assim sendo, teríamos uma final entre os Colorado Avalanche, por parte da Western Conference, e Tampa Bay Lightning, do lado da Eastern Conference.

A equipa do estado de Flórida conta com 3 Stanley Cups no seu historial, enquanto os Colorado Avalanche têm menos uma, não vencendo esta competição há precisamente 20 anos.