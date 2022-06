A academia “Pequeno Dragão” já é conhecida por seus inúmeros projetos sociais dentro desses 9 anos em Vilhena.

Após dois anos sem que os alunos pudessem competir devido à pandemia, professora Bruna Vilela informou que as competições reiniciam agora.

“Estamos felizes com a volta dos campeonatos, os alunos mais ainda, sempre realizamos projetos sociais parecido com esse que estamos promovendo agora para poder arcar com as despesas dos alunos, principalmente daqueles que não tem condições financeiras”, comenta Bruna.

A academia está realizando a venda de rifas beneficentes para a primeira fase do campeonato estadual de Karatê que acontecerá em Rolim de Moura, e o valor é de apenas R$ 5,00 – desta forma ajudando todos com custos de alimentação, aluguel de ônibus, entre outras despesas para que todos possam participar.

A premiação foi doada pela empresa Portal Colchões, uma cama King Box para o sorteio. “Normalmente promovemos vatapá ou bazar, sempre vendemos muito bem, mas todos os alimentos subiram muito, com isso ficou inviável. Contudo, aproveitamos o apoio da Portal Colchões para poder realizar a rifa, com um valor simbólico e uma boa premiação”, conta a professora.

Suelma Aparecida, também professora da academia, enfatizou o quanto é importante incentivar os alunos com a venda das rifas, deixando claro que o dinheiro será para pagar os próprios gastos de cada um.

A educadora conta que tem alunos tão entusiasmados que já venderam um bloco inteiro e já pegaram outro para poder ajudar outro colega ou até mesmo para custear alguma despesa extra.

“Sabemos que tem muitos alunos vergonhosos que não conseguem sair para vender, por isso pedimos ajuda da comunidade em adquirir a rifa, ou até mesmo pegar um bloco para nos ajudar a vender”, disse Suelma.

A academia que atende crianças e adultos com Karatê e funcional está localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, n° 3343, ao lado da antiga escola Marcos Donadon, para mais informações ou para comprar rifa entrar em contato pelos telefones (69) 9 8501-1376 ou (69) 98427-6237.