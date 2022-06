A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), participou nesta quarta-feira, 15, de uma reunião na superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rondônia onde cobrou celeridade na regularização fundiária na Cooperfrutos (Cooperativa dos Fruticultores de Vilhena).

De acordo com a parlamentar, acelerar o processo de regularização fundiária na localidade vai beneficiar cerca de 350 famílias.

A localidade era de propriedade do Exército Brasileiro, eles já pediram para desafetar a área passando para Superintendência do Patrimônio da União – SUP, que ficará em posse do Incra para a regularização.

Na reunião o superintendente do Incra RO, Mário Moacir de Almeida, informou para a deputada Rosangela Donadon que existem projetos de Leis em Brasília para mudanças na Lei, para facilitar a regularização da área da Cooperfrutos.

Segundo Rosangela Donadon, a regularização da área é um sonho dos moradores da localidade. “É de suma importância que a regularização fundiária na Cooperfrutos seja feita o mais rápido possível, por isso solicitei ao Incra a celeridade no processo para que as famílias que vivem na localidade sejam beneficiadas com a documentação”, ressaltou Rosangela Donadon.