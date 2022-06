Nota mil! Isso mesmo. Os cerca de 14 mil estudantes de Rondônia, do terceiro ano do segundo grau, preparando-se para o Enem deste ano, estão sendo desafiados a atingir uma marca inédita não só na Redação, principal temor dos alunos, como também em outras matérias, à busca da nota máxima.

Já estivemos perto, segundo comenta o professor Suamy Vivecananda, que há pouco deixou o comando da Seduc, para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Há, enfim, boas notícias em relação à melhoria na qualidade do ensino do 2º grau, em Rondônia, ao menos nos últimos três anos. Antes já estávamos evoluindo, mas um pacote de medidas adotadas pela Seduc, incluindo plataformas digitais, compra de tablets e a modernização do ensino, trouxeram resultados bastante animadores, ao ponto da média nas provas do Enem, dos nossos estudantes, ter saltado de um máximo de 700 pontos, para a média de 860 pontos, a partir de 2019. Um exemplo surpreendente: uma estudante de uma escola bem do interior do Estado (distrito de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura), quase conseguiu atingir a nota máxima dos mil pontos, segundo Suamy.

Tirou 960 pontos na Redação e foi aprovada nas quatro áreas do conhecimento, nas provas que realizou. Hoje, lembra o ex-secretário, há uma certeza de que o ensino do 2º grau em Rondônia é o melhor de toda a região norte e que o grande desafio para o Enem deste ano, de se atingir a nota máxima, será atingido. As provas do Enem serão realizadas em 13 de novembro, a primeira etapa e 20 de novembro, a segunda.

A preparação para as provas do Enem segue um longo, cansativo, mas produtivo caminho. Suamy lembra, por exemplo, os Aulões, que têm sido realizados em praticamente todas as cidades rondonienses. Na Capital, todos os principais colégios estaduais já sediaram tais Aulões, alguns deles comandados pessoalmente por Suamy, mas também por vários outros professores. Em Ariquemes, apenas para dar um único exemplo, uma dessas aulas reuniu nada menos do que 1.200 estudantes, todos ávidos em se preparem para as provas de novembro. Há também uma plataforma digital, a “revisaenem#agoravai”, utilizada no Estado, que trouxe uma série de avanços na qualidade do ensino e na melhoria do aprendizado. Suamy destaca casos importantes, neste contexto.

Na Redação, por exemplo, considerada o bicho papão do Enem, os alunos rondonienses começaram a tirar notas no Avançado, que é quando se supera os 650 pontos. E há casos em que chegaram a até 980 pontos. “Indígenas da mediação tecnológica, que hoje fazem Odontologia na Facimed, conseguiram 880 pontos na Redação”. Segundo o professor, Rondônia está agindo da forma correta, no momento certo e os resultados positivos recém estão começando. Para Suamy, Rondônia, o governo e os que comandam a Educação vão comemorar bastante, porque, segundo ele, “ainda vamos conquistar muitos resultados fantásticos!”.

NÃO DEU OUTRA: PESQUISA SOBRE INTENÇÕES DE VOTOS EM RONDÔNIA CAUSOU GRANDE POLÊMICA

Um lado comemorou, claro, embora de forma reservada e sem arroubos públicos. O outro chiou, com protestos nas redes sociais e divulgação de números completamente diferentes. Como toda a pesquisa, a divulgada pelo Instituto Real Time/Big Data, feita por encomenda pela Record nacional (foram feitas pesquisas em 16 outros Estados), quem saiu na frente concordou com o resultado e quem ficou atrás jura por todos os santos que a pesquisa é falsa, direcionada, errada, sem noção. Registrada no TSE sob o número RO-00114/2022, a pesquisa apontou que na corrida pelo Governo, Marcos Rocha, que busca a reeleição, tem 32 por cento das intenções de voto e Marcos Rogério 14 pontos a menos, ou seja, 18 por cento. O terceiro é Léo Moraes, com 10 pontos; Vinicius Miguel o quarto, com 7 pontos e Pimenta de Rondônia, do PSOL, ficou em último, com 1 por cento. Tão logo a pesquisa foi divulgada, começaram as reações. Do grupo governista, apenas pelas redes sociais, já que não houve pronunciamento público, as opiniões, claro, foram de que os números estão certos. Entre os adversários, só críticas ao levantamento do Real Time/Big Data. Dos candidatos citados na pesquisa, nenhum se pronunciou publicamente.

UM LADO APLAUDIU, OS OUTROS CRITICARAM: É A HISTÓRIA QUE SE REPETE EM RELAÇÃO AOS LEVANTAMENTOS ELEITORAIS

No “day after” à primeira pesquisa em Rondônia, registrada no TSE, começaram a pipocar números de outros institutos locais, contestando os divulgados como oficiais. Sem detalhes sobre quem fez o levantamento, seu registro junto a Justiça Eleitoral ou detalhamento de quantas pessoas foram ouvidas, quando e onde, o resultado é totalmente diverso daquela feita pelo Real Time/Big Data. Como não há detalhes sobre o registro da pesquisa, ela não pode ser divulgada, por isso apenas se faz o registro de que é de um instituto local. Durante a tarde e a noite da quarta-feira, quando o primeiro levantamento oficial sobre intenções de votos foi feito, vários jornalistas, incluindo este escriba, receberam comentários concordando com a pesquisa e outros a atacando. Dependendo do candidato para quem torce, o “analista” aplaudia o trabalho feito pelo instituto nacional ou o esculhambava. Um dos que enviaram mensagem, destacaram que “finalmente, tivemos uma pesquisa séria em Rondônia!”. Outro disse que “está mais do que certo que esta pesquisa foi direcionada para que Marcos Rocha aparecesse na frente!”. Ou seja, nada mudou. Está tudo como antes, na terra de Abrantes!

CONFÚCIO EXPLICA VOTO: “REDUÇÃO DO ICMS É ENGANOSA E CAUSARÁ ROMBO DE 650 MILHÕES DE REAIS EM RONDÔNIA”

Depois de receber duras críticas e até ataques (todos injustos) acima do aceitável, por ter votado contra a redução do ICMS para os combustíveis, o senador Confúcio Moura distribuiu à mídia e às redes sociais um longo texto, explicando seu posicionamento. Em resumo, ele afirmou que lamenta que “os 17 por cento de teto para combustíveis não garantam compensação imediata a Rondônia”. Para Confúcio, não haverá compensação para as perdas, estimadas em 650 milhões de reais, que o Estado terá, com esta redução do imposto. Ele destacou duas questões: “a primeira, que o ICMS é o único imposto sobre o qual os governadores podem legislar; a segunda, porque continua sendo necessária uma reforma tributária completa e bem debatida com a sociedade”, analisou. Pelo projeto, a redução do ICMS estabelece que os Estados serão “compensados” com o abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação passar de 5%. Os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União, e “poderão” ter recursos adicionais, mas somente em 2023. Depois de analisar outros pontos, Confúcio sublinhou: “a população tem resposta paliativa e enganosa. Se houver redução de preços dos combustíveis será por pouco tempo, mas os prejuízos serão irreparáveis”.

PARCELAMENTO NAS CONTAS DE ENERGIA, MAIS UMA ESCOLA MILITAR, VAGAS PARA AUTISTAS SÃO ALGUNS DOS PROJETOS APROVADOS NA ALE

Aprovação de crédito suplementar de mais de 12 milhões de reais, “por excesso de arrecadação” para a Secretaria de Finanças do estado, a Sefin. Libera do pagamento do ICMS na compra de armas, para servidores públicos dos órgãos de segurança. Cria mais uma Escola Militar em Vilhena. Determina vigor no combate ao roubo de gado e outros crimes nas áreas rurais do Estado. Autoriza o pagamento de contas de energia por cartões de crédito, com parcelamento. Inclui o empreendedorismo como matéria obrigatória nas escolas estaduais. Proíbe a venda de alimentos com gordura trans nas escolas rondonienses. Abre vagas específicas para autistas nas escolas. Apoio e assistência especial para pessoas que fizeram algum tipo de transplante. Determina obrigatoriedade de socorro para animais atropelados nas rodovias do Estado. Em resumo, são estes apenas alguns dos 35 projetos aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado, nas sessões desta semana. Comandado pelo presidente Alex Redano, o parlamento tem tido muito trabalho neste primeiro semestre. Os projetos, aprovados em segunda votação, vão agora para a sanção do governador Marcos Rocha.

RONDÔNIA VAI RECEBER 100 MILHÕES DE REAIS PARA CONSTRUIR MAIS UMA MATERNIDADE

Não há ainda maiores detalhes. Mas já existe uma promessa de liberação, por parte do Ministério da Saúde, da liberação de recursos na ordem de 100 milhões de reais, para a construção de uma segunda Maternidade em Rondônia. A princípio ela será também na Capital, mas destinada a atender futuras mamães e mamães recentes com seus bebês, vindas do interior do Estado. Pode, contudo, ser construída em outra cidade, embora o assunto ainda seja embrionário. O assunto foi tratado nesta semana, na solenidade em que o prefeito Hildon Chaves assinou documento autorizando as obras da reforma e ampliação da atual Maternidade Mãe Esperança, da Capital, com recursos de 8 milhões de reais. Tanto para a reforma do atual prédio, que, finalmente, quando concluída dará uma qualidade muito melhor no atendimento quanto para o novo, que ainda não passa de projeto, há a mão da deputada federal Mariana Carvalho. O assunto foi informado durante o evento desta semana e Mariana confirmou, através da sua assessoria, que já tem o OK do seu amigo, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, para a liberação do dinheiro para a nova obra, que atenderá a grande número de parturientes e seus bebês. Atualmente, anualmente, são feitos 17 mil atendimentos na Maternidade da capital rondoniense. Não há mais detalhes sobre a obra da nova Maternidade rondoniense.

UM DUPLO CRIME CRUEL, QUE SERÁ USADO COMO COMBUSTÍVEL ODIOSO NA GUERRA IDEOLÓGICA

Crueldade. Maldade. Fúria criminosa. Não há outros adjetivos para se comentar o duplo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do funcionário licenciado da Funai, Bruno Pereira. Os assassinos confessaram os crimes e os corpos já foram encontrados. O motivo, fútil, foi porque as duas vítimas fotografaram os bandidos e eles decidiram então atacar a dupla. Phillips e Pereira são mais duas vítimas do banditismo que assola nosso país, onde a impune exemplar incentiva a bandidagem e a vida humana sempre está menos valorizada do que os direitos humanos de assassinos e todos os tipos de bandidos. Foi, na verdade, mais um evento triste, lamentável, doloroso, mas que servirá, sem dúvida, como combustível para discursos de ódio de parte de representantes de partidos de oposição, de ONGs nacionais e internacionais e até de governos de alguns países, sempre ávidos em atacarem nosso país, falando em defesa ambiental, quando se sabe quais são seus verdadeiros interesses. O triste dessa história toda é que as mortes servirão apenas para colocar mais gasolina na fogueira política que nos assola, enquanto a bandidagem continua tomando conta do Brasil, sob os olhares “compreensivos” da nossa legislação, em relação a crimes cruéis como o que levou mais duas vidas na Amazônia. Às famílias que perderam seus entes queridos, viverão no sofrimento, enquanto os cadáveres dos seus parentes serão usados na guerra ideológica. Lamentável!

ALERTA: TELAS BRILHANTES PODEM CAUSAR EPIDEMIA DE CRIANÇAS MÍOPES EM POUCOS ANOS

Os pais precisam começar a se preocupar com o fato dos seus filhos ficarem, durante horas a fio, olhando para as telas dos celulares, dos computadores, dos tablets. Desde muito cedo, elas se encantam com os dispositivos eletrônicos, para jogar, brincar, falar com amiguinhos e inclusive estudar. Esse hábito que tomou conta da vida cotidiana de milhões de crianças no mundo todo (aqui em Rondônia, milhares delas têm o mesmo costume diário), o uso excessivo de telas e suas luzes brilhantes, pode causar o que especialistas chamam de “epidemia de miopia”, nos próximos 30 anos. Médicos especialistas e professores de cursos de especialidades como Óptica e Optometria, estão muito preocupados. Um deles, o professor Paulo Oliveira Lima, do Centro Universitário Brás Cubas, de São Paulo, “com o uso contínuo desses dispositivos muito próximo aos olhos, a musculatura interna do olho tende a fazer mais força do que deveria, causando muito cansaço visual durante o dia. Isso pode fazer com que a criança passe a enxergar mal, principalmente para mais longe”. Até crianças com idade mais baia, até dois anos, também estão utilizando telas em excesso e, essa prática, pode fazer com que o sistema visual tenha seu desenvolvimento correto bastante comprometido. Os país devem se preocupar com o problema e levar seus filhos para consultas com especialistas. Em Porto Velho, o Hospital de Olhos Veloso é um exemplo de clínica de qualidade para atendimento também do público infantil.

PERGUNTINHA

Com tantos motoristas bêbados flagrados pela Lei Seca, em fins de semana e feriados, você acha que as punições são corretas ou elas devem ser mais duras, para acabar com o uso de álcool para quem está dirigindo?