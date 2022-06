O deputado federal Lúcio Mosquini esteve em Vilhena na sexta-feira, 17, ocasião em que foi lançada a pré-candidatura do ex-vereador Rafael Maziero a deputado federal pelo MDB, assim como aconteceu a posse do vilhenense com presidente do diretório municipal da sigla.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Mosquini, que é o dirigente maior do partido em Rondônia, falou primeiro da importância do ingresso de lideranças políticas do porte de Maziero na legenda, que é um “sinônimo da renovação dos quadros e fortalecimento de nossos quadros através da participação de líderes como Rafael, que é uma das esperanças do MDB em âmbito regional”.

Falando sobre as eleições e a forma como a agremiação irá participar, Lúcio declarou que ainda é cedo para se definir posicionamentos com relação às disputas majoritárias, “com o MDB podendo ou não ter candidatos próprios ou apoiar postulantes de outras legendas, cabendo a decisão final ao colegiado, no momento certo para isso, que será na convenção”.

Ele frisou que o MDB “não é um partido de ‘pastinha’ e que não tem dono, portanto as decisões são tomadas pela maioria, dentro das normas regimentais, com os cerca de cem mil filiados da legenda tendo os mesmos direitos de participação nestas decisões”.

Mosquini disse que tem estimulado lideranças tradicionais do partido para concorrer, caso dos ex-senadores Valdir Raupp e Amir Lando, assim como Marinha Raupp e o próprio Confúcio Moura. “Temos nomes fortes para concorrer a qualquer cargo que estiver em disputa, mas volto a repetir que a decisão não é minha individualmente, dependendo do desejo de nossas lideranças em concorrer e da aprovação dos convencionais”.

Para as eleições proporcionais, Mosquini garante que o partido dispõe de nominata “expressiva” para deputado estadual, com 25 nomes, e para federal conta com 9 pré-candidatos. “Nossa expectativa é de eleger três integrantes da Assembleia Legislativa e dois à Câmara Federal”.

Pré-candidato a deputado federal, Lúcio faz um breve apanhado de suas propostas, porém destaca antecipadamente que, de acordo com levantamento do UOL, ele é o deputado rondoniense que mais trouxe recursos federais para o Estado, na razão de cerca de R$ 100 milhões ao ano.

Em sua análise, o fato de ser uma das lideranças do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados acaba contribuindo para tal desempenho, dada ao bom trânsito que dispõe nos organismos da administração federal.

Sobre o que se pode esperar dele em eventual mandato posterior ao atual, Mosquini afirma que uma das vantagens que o eleitor tem ao escolher votar nele é que conhece seus defeitos, e assim sabe também quais são as suas virtudes. “Ninguém vota em mim ‘no escuro’”.

Caso se reeleja Lúcio pretende continuar com o apoio forte junto ao produtor do Estado, atuar ainda com mais dedicação a questão da regularização fundiária e lutar por grandes projetos de desenvolvimento para o Estado.

No último quesito ele listou a duplicação da BR 364, a dragagem da hidrovia do Rio Madeira, além de uma série de ações bilaterais com a Bolívia que incluem a canalização do gás do país vizinho para o Estado, importação de ureia e sal bolivianos, a construção de uma ponte ligando os dois países a partir de Guajará-Mirim e da Usina do Ribeirão, através de consorcio com os bolivianos.