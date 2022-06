Presente ao encontro municipal que o MDB realizou em Vilhena na sexta-feira, 17, o deputado estadual Jean de Oliveira comentou o momento do partido tanto na cidade quanto no Estado, e avaliou a participação do partido nas eleições deste ano.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ele falou que visitou o Cone Sul para prestigiar o lançamento da pré-candidatura de Rafael Maziero a deputado federal, assim como sua posse à frente do diretório municipal do MDB.

“É um momento importante dada a relevância do Cone Sul como um todo e de Vilhena em particular dentro do contexto político do Estado”, afirmou o deputado, que também acrescentou que o partido estava precisando passar por uma renovação em suas lideranças, e que Rafael e outros expoentes das novas gerações correspondem perfeitamente a este anseio.

MOMENTO DIFICIL DE PREFEITOS ELEITOS

Em seu ponto de vista, Oliveira disse que o Município de Vilhena passa por um momento político difícil, com prefeitos eleitos que não conseguem chegar ao final de seus mandatos e virtude de problemas diversos, e que isso é prejudicial a cidade e principalmente a população.

“Por isso, é fundamental que a classe política local se renove, e o MDB que sempre teve muita força nesta região tem de ser um dos protagonistas desta mudança, na qual depositamos nossas esperanças em Rafael e outros expoentes, sem deixar de lado a importância de nossos filiados históricos”, argumentou.

Segundo ele, o partido sendo forte na cidade e na região reverte em mais ações de desenvolvimento através de emendas juntos as esferas superiores de poder, através de seus representantes na Assembleia Legislativa e na bancada federal.

ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS

Falando de forma mais abrangente a respeito do MDB de Rondônia, Jean avalia que “infelizmente, a possibilidade de disputarmos as eleições majoritárias são remotas, mas podem acontecer”.

No entanto, ele destaca que as nominatas que irão concorrer às eleições proporcionais são “fortes e representativas, e devemos manter nossas três cadeiras na Assembleia e ampliar a representação na Câmara Federal”.

A respeito de eventual “racha” no partido em torno do apoio aos candidatos majoritários de outras siglas, ele entoa o mesmo mantra do presidente estadual Lúcio Mosquini, afirmando que o partido tem uma grande representatividade social através de milhares de filiados, por isso as ideias e posicionamentos são plurais, porém no final prevalecerá a democracia.

PRESENTE NO CONE SUL

Falando de si, Jean de Oliveira declarou que tentará a reeleição, se comprometeu em estar presente no Cone Sul, “como sempre estive”, e que agora parte para a construção de um novo projeto político para eventual quarto mandato, dialogando com as novas lideranças regionais do partido, “como o próprio Rafael Maziero”.

Ele também falou sobre sua relação com o governador Marcos Rocha, que avalia com “republicana e respeitosa”, e destacou como pontos frágeis na gestão as áreas de saúde e segurança pública, mas disse que a gestão voltada ao fortalecimento dos Municípios “é positiva”.