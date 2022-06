Na tarde deste sábado, 18, Cacoal recebeu várias lideranças do PSD de Rondônia, além do presidente nacional do partido, o ex-prefeito de São Paulo e ex-Ministro Gilberto Kassab, num evento que tinha como objetivo apresentar as lideranças políticas do partido e anunciar alguns nomes que se apresentam como pré-candidatos a deputados estaduais e federais, dentre as quais figuram os nomes da primeira-dama de Cacoal, Joliane Fúria, e do vice-prefeito, Cássio Góis.

Embora o encontro fosse do PSD, várias lideranças de outros partidos também estiveram presentes, entre elas o senador Marcos Rogério (PL), que tem participando de amplas discussões com lideranças como o ex-senador Expedito Júnior e o seu filho, deputado federal Expedito Júnior, na busca da formalização de apoio à sua eventual candidatura ao governo de Rondônia.

Na condição de anfitrião, o prefeito Adailton Fúria deu boas vindas às lideranças políticas e caravanas que vieram de várias cidades do Estado, além de agradecer a presença de centenas de cacoalenses que foram que lotaram as dependências do salão de eventos “Milênio”, no bairro Liberdade.

Na oportunidade, Joliane Fúria falou de sua satisfação em fazer parte dessa agremiação política que se fortalece cada vez mais no Estado e destacou o trabalho do prefeito Adailton Fúria que é hoje também uma das grandes lideranças do partido no estado.

Joliane ressaltou que seu objetivo, ao colocar o seu nome à disposição do partido, é de reforçar o time do PSD para que Rondônia tenha uma bancada forte do partido tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal.

Cássio Góis falou um pouco de sua trajetória ao lado de Adailton Fúria e disse que, ao se lançar como pré-candidato a deputado estadual, tem como objetivo ajudar o prefeito em busca de recursos para que o município mantenha o seu nível de crescimento e se fortaleça cada vez mais.

Adailton Fúria, um dos últimos a discursar, falou sobre os avanços conquistados por Cacoal ao longo de sua administração e citou os enormes desafios que enfrentou ao assumir o mandato, juntamente com Cássio Góis, em janeiro de 2021. Ele destacou, no entanto, que não se intimidou com as dificuldades, mas arregaçou as mangas, construiu um Hospital em apenas 12 dias, além de sua atuação diferenciada no enfrentamento à pandemia.

Ele citou como exemplo o fato de ter feito como outros prefeitos que paralisaram as atividades econômicas por entender que isso iria tirar o emprego das pessoas, levar muitos comerciantes a falência e essa medida não ajudaria em nada na contenção do avanço da pandemia, pois a realidade de municípios onde houve mais restrições mostrou que as pessoas não iam ao trabalho, mas participavam de aglomerações em reuniões familiares ou com amigos. Ele, porém, afirmou que reuniu-se com empresários e negociou com os mesmos para que não permitissem a entrada de pessoas sem máscaras em seus estabelecimentos durante o período mais grave da pandemia.

Por fim, o prefeito divulgou um vídeo em que são enumeradas as ações do município com investimentos vultosos em saúde pública, seja na reforma ou construção de unidades de saúde, seja na compra de modernos equipamentos que hoje salvam a vida não apenas dos munícipes de Cacoal, mas de pessoas de toda a região.

Ele também divulgou informações sobre programas bem sucedidos como o “Porteira Adentro”, que atende pequenos produtores rurais com horas máquinas, além de mostrar outras ações que o município vem realizando em infraestrutura, valorização da educação e outras ações que impactam positivamente na vida dos cidadãos.

O evento contou ainda com os discursos de vários pré-candidatos a deputados estaduais e federais, além do discurso do senador Marcos Rogério que falou do seu desejo de se lançar candidato a governador com o apoio do grupo político do PSD e de outras lideranças que se propõem a caminhar junto com o PL em relação à eleição deste ano.

Expedito Júnior e seu filho, Expedito Neto, na condição de importantes lideranças políticas desse grupo, também falaram das negociações que estão em curso para que Marcos Rogério se consolide como candidato a governador. Expedito Neto, porém, foi cauteloso em cravar sua eventual candidatura ao Senado, afirmando que a população saberá, no momento certo, qual foi a sua decisão em relação à disputa deste ano.

>>> Confira abaixo alguns dos pré-candidatos anunciados neste sábado:

Estadual

CÁSSIO GOIS (vice-prefeito de Cacoal) LAERTE GOMES JOSÉ AMAURI DOS SANTOS DEVAIR RÉGA JESUINO ADILSON DE OLIVEIRA VANALDO NOGUEIRA LIMA MAURO RONALDO FLÔRES CORRÊA PRESLEY DIOGO DA SILVA MAYKON WILIAN DE FREITA RAI FERREIRA LEANDRO APARECISO DO CARMO JULIAN CUADAL

Federal