No último dia 8, a Cadeia Pública de Cerejeiras, recebeu Fabio Recalque gerente de Reinserção Social, juntamente com Flavio Mendes Chefe do Núcleo de Educação, Marcus Paixão responsável pela Capacitação Profissional e Fabricai Rangel Presidente do FUPEN (Fundo Penitenciário Nacional) e (Secretaria do Estado de Justiça) (SEJUS).

Na ocasião, os visitantes apresentaram dois cursos profissionalizantes do Instituto de Desenvolvimento Profissional (IDPE) com 10 vagas disponível para cada curso, sendo um deles de Auxiliar Administrativo e o outro de Relação Interpessoais, ambos cursos são disponibilizados em apostila para os Reeducandos.

Aproveitando a oportunidade Eguinaldo Lanes apresentou as instalações da horta que é cultivada dentro da Unidade Prisional por cinco reeducandos do regime fechado e informou que as verduras são consumidas pelos apenados, seus familiares e pelos Policiais Penais.

Fabio Recalque se colocou à disposição da Cadeia Pública de Cerejeiras, para ampliarem os projetos já existentes, bem como informou a Secretaria de Justiça (SEJUS) que está trabalhando em um projeto para remição dos presos através da leitura.