O time do Barcelona “A” foi campeão da Copa Embratel Feminino, realizado no domingo, 19, em Vilhena.

A final aconteceu no campo do Clube Embratel, onde o Barcelona “A” venceu o Barcelona “B” pelo placar de 3 a 1.

As artilheiras da competição foram Jajá e Aline, goleiras menos vazadas foram Kauane e Roquele, as 4 atletas são do Barcelona.

As equipes foram premiadas com troféus, medalhas e uma quantia em dinheiro. Os jogos das categorias livre e 3.5 prosseguirão com finais programadas para o dia 16 de julho na parte da tarde.

A organização agradece a participação de todas as equipes em especial aos patrocinadores.

Confira resultados dos jogos categoria livre, sábado 18

CLUBE ATLÉTICO VILHENENSE/M.E CELULARES 07X06 JUVENTUDE/DESPACHANTE VEIGA (DISPUTA EM PÊNALTIS)

PFC/TUCUNARE PESCA/METALÚRGICA COLONIAL 01X00 FRIRON

REAL LIBERDADE/ GD MÓVEIS PLANEJADOS 08X02 FIM DE CARREIRA

CASA DAS TINTAS/ MILÃO FUT7 01X02 POLBRA/ SHALK 51

ATLÉTICO DESPORTIVO 02X01 ESTRELA DO NORTE

DOMINGO 19

TRUCK CENTER/ PL CONTABILIDADE 01X03 ASSARIZAL

PARK EMBRATEL/ TITANIUN 02X00 W.E SOLUÇÕES EM MAQUINAS AGRIGULA/ MADRID FC