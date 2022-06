Um mega evento realizado na noite da última sexta-feira no Primavera eventos, em Porto Velho, marcou a solenidade oficial da pré-candidatura a reeleição do deputado estadual Eyder Brasil, do PL.

Com a presença do senador Marcos Rogério, pré-candidato ao Governo de Rondônia, Eyder Brasil conseguiu reunir centenas de apoiadores, além de parte da família, para oficializar seu nome como pré-candidato a deputado estadual. “Com minha força e competência tenho certeza que vou conseguir continuar trabalhando por todo o Estado de Rondônia”, disse determinado Brasil.

O lançamento da pré-candidatura também foi marcado pela apresentação em telão de uma série de depoimentos de lideranças do interior do Estado, apoiadoras da pré-campanha de Eyder Brasil. Já o parlamentar fez discurso emocionado relatando toda sua história de vida, desde a infância quando vendia jornais nas ruas, do ingresso na área militar, da sua participação atuante na igreja, do amor a família, bem como seu amor e incentivo a cultura.

RECONHECIMENTO

A presença de lideranças políticas rondonienses, também reforçou o prestígio do pré-candidato a deputado estadual Eyder Brasil. Senador Marcos Rogério (pré-candidato ao Governo do Estado), deputada federal Silvia Cristina, empresário do Cone Sul Jaime Bagatolli, além da influencer digital também apoiadora de Bolsonaro, Sofia Andrade.

“Quero aqui fazer meu reconhecimento pelo gesto de grandeza e humildade de Eyder Brasil, por compartilhar esse momento dele com os demais pré-candidatos. Reconhecer a confiança e força no trabalho que o deputado vem fazendo, o que demonstra outra característica de alguém que sabe que para chegar ao final dessa caminhada, não se chega sozinho. O Eyder Sabe o quão desafiador foi montar esse time. Desejo sucesso e dou meu total apoio a sua-pré-candidatura”, finalizou o senador bolsonarista.