O homem encontrado morto por populares na tarde desta segunda-feira, 20, foi identificado como sendo Álvaro José Pastrana Jimenez, de 40 anos, de origem colombiana. Leia (AQUI).

Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, 16, um amigo chegou a publicar uma foto dele nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-lo.

Álvaro teria saído de um apartamento onde morava pilotado uma motoneta Pop 100, no bairro Jardim das Oliveiras, na quinta-feira, 16, desde então estava desaparecido. A suposta motoneta ainda não foi localizada.

Ainda não há informações se Álvaro foi assassinado no local encontrado ou se o corpo foi desovado.

O delegado Núbio Lopes de Oliveira, no comando do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), entra no caso com sua equipe para desvendar o crime.