O Ji-Paraná venceu neste domingo, 19, o Vilhenense por 4 a 1 no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Com isso, segue com 100% de aproveitamento na disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20.

A partida foi válida pela terceira rodada do grupo “B” da competição estadual.

Os gols da vitória do Ji-Paraná foram marcados por Gustavo, Kauê, Pio e Marco Antônio, enquanto que Arthur descontou para o Vilhenense.

Com o resultado, o Ji-Paraná chegou aos nove pontos e lidera o grupo B do Estadual Sub-20. Já o Vilhenense é o terceiro colocado com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Ji-Paraná enfrentará na quarta-feira o Pimentense no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Já o Vilhenense recebe no mesmo dia o Guaporé no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.