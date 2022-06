O Real Ariquemes superou neste domingo, 19, o Cefama por 2 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O Real segue com 100% de aproveitamento na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A partida foi válida pela segunda rodada do grupo D da competição estadual.

Os gols da vitória do Furacão do Jamari foram marcados por Monik e Flavinha, enquanto que Isabelle descontou para o Cefama.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos seis pontos e lidera o grupo D do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Já o Cefama ocupa a terceira posição do grupo com um ponto.

Na próxima rodada, o Real Ariquemes volta a campo no sábado contra o Iranduba no estádio da Colina, em Manaus. Já o Cefama terá pela frente no domingo o JC-AM no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.