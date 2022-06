A Assembleia Legislativa promoveu Sessão Solene, nesta segunda-feira, 20, para entrega de Votos de Louvor, Medalhas de Mérito Legislativo e Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia a diversos trabalhadores e pioneiros, como reconhecimento aos bons trabalhos prestados à população e ao desenvolvimento da comunidade rondoniense.

A solenidade foi presidida pelo deputado Chiquinho da Emater (PSB). Para compor a mesa foram convidados o vice-governador de Rondônia Zé Jodan (PSL), do diretor de Infraestrutura Geocientífica do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) Paulo Romano, do diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia Daniel Pereira, diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) tenente coronel Eder André Fernandes Dias e do diretor do Departamento de Polícia do Interior Paulo Kakionis.

Durante a abertura do evento, o deputado destacou a importância de enaltecer e prestar homenagem as pessoas que contribuem para o bem-estar social de Rondônia sendo reconhecidas pela luta da causa e atuação exemplar na vida pública e particular. “Essa honraria é uma forma de reconhecer as pessoas, cada uma na sua individualidade, pela contribuição que oferecem a sociedade. É justamente para destacar o trabalho dessas pessoas nas suas comunidades e pelo cuidado com nosso Estado”, destacou o parlamentar.

Entre os homenageados estiveram representantes da segurança pública, como a equipe do serviço aéreo policial da Polícia Civil, policiais militares e Corpo de Bombeiros. Pioneiros, educadores, servidores públicos, líderes religiosos, empreendedores e trabalhadores de organizações não governamentais foram lembrados.

O trabalho da Casa Família Rosetta, instalada em Porto Velho há 21 anos, foi enaltecido durante a Sessão. Os 55 voluntários, entre profissionais e a comunidade receberam votos de louvor. A entidade sem fins lucrativos desenvolve trabalho nas áreas de recuperação de dependentes químicos e assistência a crianças e adolescentes com necessidades especiais. A casa atua desde 1992 em Porto Velho e possui mais duas comunidades terapêuticas nos municípios de Candeias do Jamari e Ouro Preto do Oeste. Também foi homenageada a Rede Amazônica pelos 50 anos, comemorado no início de setembro.

A medalha do Mérito Cultural professor Amizael Gomes da Silva foi entregue a estudante Eduarda Caroline Machado de Souza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), Campus Colorado do Oeste, que representa o estado de Rondônia como deputada jovem na 17ª edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), em Brasília.

Em seu discurso, a estudante falou do projeto que ela desenvolveu que aborda a temática de educação antirracista, tendo como objeto central a discriminação racial e as suas consequências na sociedade.

“Há dois anos escrevi o projeto de lei Educação Antirracista, fruto de minha indignação quando bombardeada, todos os dias, por notícias de pessoas pretas sendo assassinadas, vítimas de um sistema que perpetua o racismo estrutural. Esse, que infelizmente esteve presente toda em toda a minha vida e dos meus. Senti que precisava fazer algo. E que por mais que estivesse em isolamento social, no interior do estado e, não dispusesse de nenhum recurso rebuscado, além de minha esperança e propósito de contribuir para que as próximas gerações sejam conscientes agentes de mudanças contra o racismo”, disse Eduarda.

Além da estudante, os professores do Campus Colorado: Magda Oliveira Pinto e Moisés José Rosa Souza também foram homenageados pelo projeto.

Confira a lista dos homenageados

Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia

Enio Roberto Milani

Natanael vieira da silva

Jair Correia Teodoro

Lourinaldo Luciano de Lucena

Jose Eugênio de Souza

Fernando Milani e Silva

Mario Guedes Junior

Wilson Dias de Souza

Amilcar Adamy

Medalha do Mérito Legislativo

Fabricio Menezes Almeida

1º Ten. PM Alessandro Oliveira de Souza

2º SGT PM Francisco Evan Nogueira da Silva

2º SGT PM Sandro Rogerio Garcia de Souza

3º SGT PM Adailton Azevedo de Oliveira

3º SGT PM Richarde Brasil Silva

3º SGT PM

Simone dos Anjos Hubner

Adilson Osmar Feltrim

Bispo Joás Pereira Cavalcante

Cabo PM Andre Albres Oliveira

Casa Família Rosetta

José Carlos de Oliveira

Klintoln Vinicius Falcão

Major PM Davi Machado de Alencar

Major PM Eder André Fernandes Dias

Major PM Wilton Nascimento Amorim

Oficial Policial Penal Elias Rezende de Oliveira

Padre Sebastian Vadakumpadan

Pastor Isac Cádmo

Pastor Márcio Xavier Ramos

Pastor Paulo Floriano dos Santos

Pastor Raimundo Pereira de Almeida

Rede Amazônica de Televisão

Reverendo Alessandro da Rocha

Reverendo Luiz Fernando de Camargo

Reverendo Ruan Nunes de Oliveira

Reverendo Marcelo Silva Marinho

Rodrigo Edgar dos Santos

Ronei Jean Cândido de Moura Fé

Davi Machado de Alencar

Tenente coronel Eder Fernandes Dias

Tenente Coronel Wilton Nascimento Amorim

Segundo Sargento PM

Segundo Sargento PM Sandro Rogerio Garcia de Souza

Terceiro Sangento PM Richard