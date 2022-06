O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na tarde desta terça-feira, 21, no cruzamento da Rua 632 com a Avenida Paraná, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição estava em patrulhamento pela Avenida Paraná e ao se aproximar do semáforo no cruzamento com a Rua 632, os militares observaram que um condutor de uma motocicleta de cor de preta avançou o sinal vermelho.

Com isso, a guarnição acompanhou o infrator e deu voz de parada. Porém, o motoqueiro não obedeceu, sendo abordado em frente ao Posto América.

Entretanto, foi percebido pelos PMs que o rapaz trazia algo na cintura, e, com isso, o Cabo Pontes procedeu revista pessoal e encontrou um simulacro de Pistola com coldren.

Indagado, o motociclista disse que utilizava o simulacro no período do dia para fazer cobranças e a noite para fazer rondas.

Também foi verificado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os documentos do veículo estava vencido.

Diante dos fatos, o motoqueiro foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as devidas providências juntamente com o referido simulacro.