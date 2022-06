A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), visitou na última sexta-feira,17, o distrito de Vitória da União em Corumbiara junto com o governador coronel Marcos Rocha e destacou que tem trabalhado em prol do desenvolvimento do município.

A parlamentar ressaltou que destinou R$312 mil para instalação de iluminação pública de Led no Distrito de Vitória da União no município de Corumbiara.

Rosangela Donadon informou que destinou o recurso para melhorar a iluminação pública do distrito de Vitória da União atendendo a um pedido do vereador Vilmar José Cardoso, popularmente conhecido como “Bagunça”.

De acordo com a parlamentar, o recurso vai melhorar a iluminação pública no distrito, além de contribuir com a melhoria da segurança pública da localidade. Rosangela Donadon destacou que em breve vai inaugurar a obra junto com o vereador Bagunça.

“Meu compromisso é trabalhar em prol da população, por isso destinei a pedido do vereador Bagunça, R$312 mil para a revitalização da iluminação pública no Distrito de Vitória da União em Corumbiara. A iluminação pública além de embelezar o distrito, também vai contribuir para facilitar o trânsito das pessoas durante a noite e melhorar a segurança pública da localidade”, destacou Rosangela Donadon.