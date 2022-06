Apesar da longa viagem após percorrerem mais de dois mil km no trecho Vilhena (RO) e Primavera do Leste (MT), entre ida e volta, os atletas da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) fizeram bonito na “IV Copa de Craques” promovida entre os dias 15 a 20 de junho no referido município mato-grossense,.

Ao vilhenenses conquistaram o bronze na categoria sub-16, após superarem equipe do colégio “Nova geração”, da cidade anfitriã, pelo placar de 2 a 0, conquistando uma vaga no pódio da categoria.

Na categoria sub-18, os atletas da AVV fizeram uma fase classificatória excepcional ao vencerem todos os jogos disputados e apresentando a melhor campanha da categoria na primeira fase.

Entretanto, na final, os meninos, que já haviam vencido (2 a 1) a representação da APV de Primavera do Leste, imprimindo um saque super agressivo, não conseguiram quebrar a recepção da APV e foram superados pelo placar de 1 a 3, resultado que foi bastante comemorado pela delegação que conseguiu mostrar a força do voleibol de base de Vilhena.

No feminino, a equipes vilhenenses do sub-16 e sub 18 foram muito inconstantes no saque e terminaram na quinta e sexta colocação, respectivamente; já na categoria sub-14, as atletas ficaram com o quarto lugar, com apenas uma derrota, evidenciando o futuro promissor da categoria.

O professor Silvan Freitas informou que a comissão técnica da AVV avaliou como positiva a participação das cinco equipes que representaram a “Cidade Clima da Amazônia”, tendo em vista as duas medalhas conquistadas e por atingir o objetivo que era de preparar as equipes para a fase regional dos jogos escolares de Rondônia, que iniciará na próxima quinta-feira e terá Vilhena como cidade sede.