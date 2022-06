O deputado federal Expedito Netto (PSD), presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD) declarou, através da sua assessoria de imprensa, que a sigla partidária ainda não bateu o martelo sobre apoiar o Senador Marcos Rogério para o Governo de Rondônia.

“Sabemos quem está verdadeiramente ao nosso lado. O PSD hoje é um grupo unido, coeso e de muita força em Rondônia. Precisamos caminhar com quem realmente entende a força de um grupo e esteja disposto a trabalhar junto. O PSD vê com bons olhos todos os pré-candidatos”, ressaltou Netto.

Conforme release enviado à redação do Extra de Rondônia, o PSD informa que, hoje, é um dos maiores grupos no Estado de Rondônia, com prefeitos, deputados estaduais e vereadores eleitos e com possíveis chances de fazer, em 2022, números ainda maiores.