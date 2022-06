A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), participou nesta terça-feira(21), junto com os vereadores de Chupinguaia vereador Idenei Dummer, Denilson Ramos da Cruz e Ronaldo Barbosa dos Santos de uma reunião na superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Rondônia, onde buscaram informações sobre a regularização fundiária de áreas do município de Chupinguaia.

Durante a reunião os parlamentares verificaram com servidores do Incra o andamento da regularização fundiária do cadastro terra legal do lote 45 , setor 6 , linha 80 á 75 entre as Kapas 56 e 60, do município de Chupinguaia.

De acordo com o vereador Idenei Dummer, na localidade tem várias famílias cadastradas que tem dificuldade de ingressarem nos programas de fortalecimento da agricultura familiar por falta deste título definitivo, e a documentação dará mais segurança aos proprietários.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou que a reunião foi muito produtiva e que algumas das demandas apresentadas pelos vereadores já receberam notícias positivas do superintendente do Incra RO, Mário Moacir de Almeida.

Segundo Rosangela Donadon, a regularização fundiária é um sonho dos moradores da localidade. “É de suma importância que a regularização fundiária em Chupinguaia seja feita o mais rápido possível, para que as famílias que vivem na localidade sejam beneficiadas com a documentação e possam ter acesso a programas de fomento à agricultura familiar. Agradeço ao superintendente do Incra RO, Mário Moacir de Almeida e aos demais servidores pela atenção e pelas informações”, falou Rosangela Donadon.