Com a publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (PSS/IFRO 2022/2), os aprovados em primeira chamada estão convocados para a matrícula.

As matrículas da primeira chamada ocorrem de 22 a 28/6/2022 (primeira etapa). Existindo vagas, a convocação em 2ª chamada ocorrerá em 7/7/2022 e em 3ª chamada em 22/7/2022.

As listas com resultado definitivo foram publicadas por polos/campi, contemplando as vagas de ampla concorrência e as reservadas por ações afirmativas/cotas sociais e/ou pessoas com deficiência (PcD). A oferta é para ingresso no 2º semestre deste ano, contendo 1.120 vagas em cursos de graduação e técnicos subsequentes ao ensino médio. As informações dos dois editais estão publicadas em https://selecao.ifro.edu.br/simplificado.

Matrículas

De acordo com o cronograma da seleção, após a divulgação do resultado final e da convocação em 1ª chamada, inicia o período de matrículas. Na 1ª etapa da matrícula, os aprovados realizam o envio da documentação, do dia 22 até as 18 horas do dia 28/6/2022. Por acontecer de forma virtual, os documentos podem ser enviados inclusive durante o final de semana e feriados compreendidos nos períodos de cada etapa. E em todas as etapas é necessário o candidato acompanhar atentamente o sistema de matrícula.

A 2ª etapa serve para análise documental, pelas Coordenações de Registro Acadêmicos (CRAs) das unidades, de 22 a 30/6/2022. A 3ª etapa compreende o período de retificação da documentação enviada para a matrícula pelos candidatos, de 22/6 até as 18 horas do dia 2/7/2022. Por fim, na 4ª etapa ocorre a confirmação de matrícula, de 22/6 a 5/7/2022.

Mais informações

Graduação: o link para acompanhar o Edital 54/2022 dos cursos da graduação é o https://bit.ly/IFRO-grad-2022-2

Curso Técnico Subsequente: o link para o Edital 53/2022 de curso técnico é o https://bit.ly/IFRO-sub-2022-2