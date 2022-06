TROFÉU CACAU DE OURO 2022

No próximo sábado, dia 25, o espaço do Toldu’s Buffet e Eventos em Cacoal/RO, decorado pelo expert Marcio Ermenegildo, será palco da entrega de troféus CACAU DE OURO 2022. Outro diferencial da aguardada noite é a presença da deputada federal SILVIA CRISTINA como mestre de cerimônias do tradicional e prestigiado evento. Amiga de longas datas da idealizadora jornalista Marisa Linhares promotora do evento, Silvia Cristina já apresentou o evento em várias outras ocasiões.

Com mais de 1mil projetos instalados em Rondônia, e mais de 22mil instalados em todo o Brasil, a ECOPOWER Energia Solar, que tem como maior diferencial ser uma empresa exclusiva com foco 100% voltado para a energia fotovoltaica, é uma das renomadas empresas que serão homenageadas com o troféu CACAU DE OURO 2022, no próximo sábado, dia 25, em Cacoal/RO. Na foto o empresário LEANDRO DIAS MARTINS franqueado em Rondônia entre o casal Anderson Lucas e Nachila Alessandra dos Santos Oliveira fundador da ECOPOWER nacional.

Empresário DIVINO CARDOSO CAMPOS é presença confirmada no troféu CACAU DE OURO 2022 e receberá homenagem pelo Grupo Divino Cardoso, onde tem destaque os 50 ANOS de seu magazine PLANO DA ECONOMIA em Cacoal/RO. Na foto Divino no moderno e confortável espaço PLANO CAFÉ do magazine entre Marluce Pereira da Silva do administrativo das empresas e as gerentes da CEF empresarial Elisângela Lima e PF Cleidimara Pezzin.

O portal SGC Diário Digital da Amazônia será um dos sites de Rondônia homenageados no troféu CACAU DE OURO 2022, no próximo dia 25, no espaço Toldu’s Buffet e Eventos em Cacoal. Na foto o empresário ASSIS GURGACZ do SGC, grupo EUCATUR, Faculdades Assis Gurgacz, entre inúmeros outros empreendimentos pelo país.

Os sócios-proprietários Fabiano Coutinho e Mauro Brisa do Site NEWS RONDÔNIA de Porto Velho/RO, são presença confirmadas no troféu CACAU DE OURO 2022 onde recebem a homenagem pelo seu prestigiado site.

Os sócios-proprietários Kelly Cristina Fernandes Gomes, Kelli Moreira de Freitas e Osmar Nascimento de Oliveira são presenças confirmadas no troféu CACAU DE OURO 2022 e recebem a tradicional homenagem pelo seu renomado Laboratório LABORANÁLISES com 10 ANOS de atividades como empresa consolidada e estrutura em vários quesitos no segmento.

Os empresários POLIANA MIRANDA do Grupo GILBERTO MIRANDA com as concessionárias PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, e MÁRCIO ERMENEGILDO da renomada ERMENEGILDO Decorações em Cacoal/RO, responsável pela elegante decoração do tradicional evento de homenagens troféu CACAU DE OURO 2022, são presenças confirmadas na aguardada noite, que acontece no próximo dia 25, no município.

A empresa TOLDU’S Buffet e Eventos em Cacoal/RO, do empresário DELMAR SEPP, responsável pelo serviço a francesa que será servido durante o troféu CACAU DE OURO 2022 é uma das empresas que recebem a homenagem na aguardada e prestigiada noite, no próximo sábado, dia 25, em seu disputado espaço de festas.

A expert estilista LINDA VON RONDON que tem disputada agenda em todo o estado de Rondônia, é presença confirmada como homenageada no troféu CACAU DE OURO 2022. Linda como sempre é a responsável pelo meu traje no evento que acontece no próximo dia 25, no Toldu’s Buffet e Eventos em Cacoal/RO.

Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, a SICOOB FRONTEIRAS será uma das renomadas instituições a serem homenageadas no troféu CACAU DE OURO 2022 no próximo sábado, dia 25, evento que faz parte da programação da Semana Municipal do Café e do Cacau. Inicialmente com o nome fantasia CrediCacoal, em 2019 a cooperativa de crédito vinculou-se ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o maior Sistema de cooperativas financeiras do país, com a sigla SICOOB FRONTEIRAS e hoje conta com 13 pontos de atendimentos nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.