A Fase Regional Cone Sul com modalidades individuais e coletivas dos Jogos Escolares de Rondônia – Joer, iniciou nesta quarta-feira, 22, em Vilhena.

A cerimônia foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, em parceria com a Gerência de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar da diretoria geral de educação da Coordenadoria Regional de Educação – CRE e Prefeitura de Vilhena.

O evento reunirá mais de mil atletas dos sete municípios do sul do Estado incluindo além de Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia.

De acordo com a coordenadora regional de educação da região, Maria de Fátima Oliveira, “os jogos escolares reúnem diversos estudantes e profissionais da região cone sul do estado de Rondônia, que atuam com o esporte escolar e possibilita o intercâmbio social entre os mesmos. Além disso, fomenta o surgimento de novos talentos esportivos, sempre norteados pelos princípios do respeito e da compreensão mútua,” explica a coordenadora.

O Joer possui modalidades individuais e coletivas com duas categorias. A infantil de 12 a 14 anos e a juvenil de 15 a 17 anos de idade. O evento conta com a participação de atletas, técnicos e dirigentes. No total participam dos jogos 26 escolas da rede pública Estadual, Municipal e privada, além de voluntários, árbitros e membros do comitê central organizador.