Acontece nesta sexta-feira (24), às 11h, no auditório do Prédio do Relógio, a abertura do processo licitatório para a concessão do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).

A Prefeitura de Porto Velho tornou público o edital de licitação em abril de 2022. O certame trata da concessão do espaço que deverá ser gerido pela empresa vencedora por dez anos.​​

“Nesta sexta-feira serão abertos os envelopes de habilitação das empresas. Se não tiver impugnação e nenhum questionamento, já vamos diretamente para a abertura das propostas. A empresa que oferecer o maior valor de outorga para a Prefeitura de Porto Velho, vai administrar o complexo, ficando responsável pela gestão e uso dos espaços”, explica Márcio Martins, secretário-executivo do Conselho Gestor da Parceria Público-Privada.

O Executivo Municipal entregará o Complexo da EFMM reformado. Atualmente, a revitalização está em fase final, com decks, área externa pavimentada e um novo projeto paisagístico, podendo a empresa operar economicamente ou fazer a locação dos espaços para o atendimento à população.