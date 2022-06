Neste sábado (25), o Governo de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, realiza mais um dia V de “Multivacinação”.

Os pontos de vacinação serão nas unidades básicas de saúde e salas de vacinas que estarão disponíveis das 8h às 17h, com público-alvo de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A Campanha Estadual de “Multivacinação” vai mobilizar as equipes de imunização dos municípios para atualização do esquema vacinal da população. Vacinas como pentavalente, pneumocócica 10 valente, poliomielite, tríplice viral, hepatite B, covid-19, influenza (gripe) e sarampo estarão disponíveis.

Segundo o diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, um estudo do monitoramento das coberturas vacinais realizado pelo Ministério da Saúde apontou que no período de janeiro a dezembro de 2021, Rondônia apresentou baixa cobertura vacinal, corroborando a existência de um risco real para a introdução e reintrodução de doenças preveníveis por vacinas.

A situação chamou atenção das autoridades da vigilância em saúde e motivou o chamamento de todos os gestores municipais para a realização da campanha estadual de multivacinação. O objetivo do evento é intensificar a cobertura vacinal, em especial das vacinas que protegem contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. E também das doenças causadas por vírus respiratórios, poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, covid-19 e influenza (gripe).

VACINA CONTRA SARAMPO

Para atender a sociedade com a vacina contra o sarampo, as autoridades sanitárias alertaram que a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) é realizada nas crianças a partir de 1 ano de idade. Para as pessoas de 5 a 29 anos, não vacinados ou com esquema vacinal incompleto, deve ser administrada uma dose da vacina, contendo o componente sarampo e agendamento da segunda dose, caso necessário, com intervalo de 30 dias.

Pessoas com idade acima de 30 anos devem tomar uma dose da vacina contra sarampo, caso não comprove o recebimento de nenhuma dose anterior dessa vacina. Os técnicos da Agevisa chamam atenção para um rigoroso cuidado na vacinação em mulheres em idade fértil, verificando no momento da aplicação se não estão grávidas, além de orientar a evitar engravidar até 30 dias após a vacina. Ressaltam ainda que não há contraindicação na vacinação concomitante com as vacinas contra gripe, sarampo e covid-19.

QUEM PODE SE VACINAR CONTRA GRIPE?

A vacina Influenza é destinada aos idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e população privada de liberdade.