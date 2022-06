Eduarda Caroline Machado de Souza, de 18 anos, nascida na cidade de Cabixi, em Rondônia, teve um projeto de Lei foi aprovado na Assembleia Legislativa. Com isso, o deputado Chiquinho da Emater a indicou para receber a medalha de Mérito Cultural Amizael Silva.

A professora Melissa disse que acompanhou o desenvolvimento da Jovem Eduarda, desde 2019 no 2° Ano do Ensino Médio, IFRO- Campus Colorado do Oeste, foi possível perceber como a motivação em sala de aula para desenvolver a Linguagem possibilita a conscientização do estudante sobre como é possível suprir necessidades, realizar sonhos, e contribuir para o desenvolvimento das virtudes que aprimoram as relações em sociedade.

O estímulo educacional da família foi fundamental para o seu desenvolvimento. A Eduarda recebeu a medalha de Mérito Cultural Amizael Silva, após ser selecionada no Parlamento Jovem Brasileiro, e contribuir para o estado de Rondônia ao escrever o projeto de lei Educação Antirracista: promulgado lei em novembro de 2021.

O que é o Programa Educação Antirracista? pela

A Lei Educação Antirracista, de autoria da jovem Caroline, visa fornecer as informações e ferramentas necessárias para que os estudantes estejam preparados para combater o racismo em suas vidas diariamente.