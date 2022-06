Acontece neste domingo, 26, no Clube do Embratel em Vilhena a abertura do Torneio Regional Society 2022.

A competição esportiva é apoiada pela deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) e vai contar com a participação de 241 equipes dos municípios do Cone Sul, Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia.

A deputada Rosangela Donadon destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para ser investida no fomento da prática esportiva em Rondônia.

Rosangela Donadon ressaltou que a copa será realizada nos municípios de Vilhena, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste e está sendo organizada pelo desportista Natalzinho Jacob através da Federação Rondoniense de Futebol 7 Society e vai contribuir para alavancar a prática esportiva em Rondônia.

Segundo Natalzinho Jacob, as 241 equipes que vão participar da competição receberão uniformes e equipamentos esportivos. A copa vai contar com etapas classificatórias em todas as cidades do Cone Sul e Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia e a grande final será realizada em Vilhena.

Natalzinho Jacob informou que a competição conta com categorias livre, feminino e sub 15. “Agradeço a deputada Rosangela Donadon pelo apoio, essa competição que vai promover o intercâmbio esportivo e auxiliar as equipes com material esportivo, jogos de camisas e bolas. Essa é uma das maiores competições esportivas de Rondônia e a previsão que cerca de 5 mil atletas participem do torneio ”, informou Natalzinho Jacob.

Rosangela Donadon ressaltou que trabalha para melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia destinando emendas para serem investidas em todas as áreas.

“Incentivar a prática esportiva é muito importante, pois investir no esporte é investir em saúde, educação e segurança pública, por isso destinei R$500 mil para a realização do Torneio Regional Society 2022 vai começar nos municípios do Cone Sul, Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia e vai oferecer esporte e lazer para as famílias dessas cidades. O Natalzinho Jacob está organizando a competição com dedicação e tenho certeza de que será um sucesso. Agradeço aos gestores e desportistas dos municípios pelo apoio na logística da competição”, disse a deputada que convidou a população para participar da abertura do torneio neste domingo.