Mais de 50 atendentes e garçons dos estabelecimentos inscritos no roteiro gastronômico do 5º Sicoob Sabor participaram do curso “Garçom Vendedor”, com o especialista em técnicas de vendas e atendimento ao cliente, Max Pires.

A iniciativa é uma parceria da Sicoob Credisul com o Sebrae, que busca capacitar os profissionais da área e assim oferecer um serviço de excelência em Vilhena (RO).

Durante os três dias de curso, os participantes aprenderam a ter uma boa abordagem, fazer a sondagem no momento de atendimento, demonstrar domínio sobre os produtos e serviços oferecidos, realizar vendas adicionais e “fãdelizar” seu cliente, neologismo criado pelo palestrante.

Wanderson Marçal Ribeiro de Freitas, barman há três meses no Boteco Major, destacou que a formação possibilitou uma autoavaliação, e as dinâmicas foram emocionantes. “O curso foi muito bom. Me mostrou que trabalhava errado e tentava achar um culpado pela minha insatisfação. Foi uma experiência única. Aprendemos a melhorar o vocabulário quando recebemos nossos clientes, além de dar uma maior atenção, pois isso faz muita diferença”.

Emerson Pinduka, analista do Sebrae/RO, ressalta a importância da capacitação para Vilhena. “Ter um curso de ‘Garçom Vendedor’ é essencial, porque a gente os qualifica e passa a entregar um serviço melhor. O cliente não quer apenas o atendimento, ele procura experiência. Por isso, capacitá-los é de suma importância, isso faz com que se sintam parte do processo”.

Para Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, o festival tem um papel fundamental na melhoria do atendimento, assim como a valorização da gastronomia regional. “Desde a primeira edição ofertamos capacitações para o setor gastronômico. Com a parceria do Sebrae, conseguimos trazer um dos profissionais mais requisitados e oferecer aos atendentes uma especialização de excelência”.

Max Pires é comunicador, palestrante, treinador transformacional, trainer em Programação Neurolinguística (PNL), especialista em técnicas de vendas e no atendimento ao cliente, e hoje possui inúmeros cases de sucesso com empresas renomadas como Fiat, Subway, Bob’s dentre outras. Sua formação já alcança mais de 13 estados brasileiros, além de Madrid e Portugal.