Na manhã deste sábado, 25 de junho, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), juntamente com o governador de Rondônia Coronel Marcos Rocha, deputados estaduais, prefeito do município, Eduardo Japônes, secretários estaduais, municipais e vereadores, estiveram na sede da Associação dos Chacareiros União da Vitória (ASCUV), área rural de Vilhena, para entregar caminhões e equipamentos agrícolas que beneficiarão os pequenos produtores rurais.

Entre os benefícios obtidos através de convênios com o governo, com indicação do deputado Luizinho Goebel, destacam-se: caminhões caçambas e caminhões pipa, através do projeto “Tchau Poeira”, além de equipamentos agrícolas e calcário.

Para o deputado Luizinho Goebel, que sempre trabalhou em favor do setor produtivo, as ações do governo de Rondônia merecem ser destacadas e parabenizadas, uma vez que os investimentos em favor da área crescem cada vez mais, beneficiando os agricultores.

“Estamos trabalhando incansavelmente para ajudar os pequenos que usam a terra para produzir os alimentos. Estamos lutando junto com o governo e o município para o crescimento e desenvolvimento da região”, destacou o parlamentar.