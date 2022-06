O vilhenenses Evandro Padovani foi um dos destaques da edição deste ano do prêmio criado pela jornalista Marisa Linhares, para homenagear expoentes nos mais diversos setores da sociedade rondoniense, evento que foi realizado no final de semana, em Cacoal.

Ouvido pelo Extra de Rondônia na cerimônia, Padovani agradeceu aos organizadores e a toda a sociedade rondoniense pelo prêmio, que ele credita ao ótimo desempenho da equipe que liderou por muitos anos na Secretaria Estadual de Agricultura, pasta governamental que esteve sob seu comando por vários anos.

Ele afirma que as ações desenvolvidas na Seagri atenderam todas as cadeias do agronegócio em Rondônia, tanto para os grandes proprietários quanto à agricultura familiar, resultando num salto de qualidade e desempenho do Setor Produtivo do Estado que tornou o Estado referência regional e nacional em vários setores.

Evandro, que é suplente de deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo nas eleições deste ano, comentou também o caso de fake News dirigidas contra ele, afirmando que se trata do “desespero” de adversários, e que justamente o reconhecimento de seu trabalho com eventos como o Troféu “Cacau de Ouro” e de lideranças do agronegócio são o melhor antídoto à essas versões fantasiosas e que buscam denegrir sua imagem perante a população.

Padovani também destaca o fato de ter ficado à frente de uma secretaria de tal porte por tanto tempo sem ter nenhuma mácula ou pendência com órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado, o que atesta o seu caráter e a seriedade com que trata a coisa pública.

Ele afirmou ter tomado as providências pertinentes a situação em âmbito judicial ao invés de ficar batendo-boca em redes sociais, e que os responsáveis pelas notícias falsas responderão pelos seus atos diante da lei.