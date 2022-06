No último sábado, 25, no barracão da Associação da Comunidade União da Vitória, em Vilhena, o Governo de Rondônia entregou uma escavadeira hidráulica e uma retroescavadeira adquiridas pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), com recursos próprios.

O município recebeu ainda do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem e Transporte (DER), três caminhões- pipas e 14 caçambas, totalizando um investimento de R$ 9 milhões.

Durante o evento, foram entregues 1.800 toneladas de calcário para beneficiar os produtores da agricultura familiar. O insumo faz parte das ações do programa “Mais Calcário”, que realiza o transporte gratuito do produto aos municípios. Nesta etapa, cerca de 350 produtores foram beneficiados.

Em 2020, Vilhena recebeu 70 toneladas de calcário e no ano passado foram 1.175.

Além disso, foram disponibilizados para a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), sete veículos, modelo pick-ups e sete notebooks para atenderem os extensionistas e escritórios da entidade no Cone Sul.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância dos produtores para todo o Estado. “Uma coisa que todo ser humano precisa é alimentação. Conseguimos viver sem carro, sem energia elétrica, sem geladeira, mas não podemos viver sem comida. Por isso, agradeço a todos que estão aqui, que são as verdadeiras autoridades, os produtores do nosso alimento. Por isso, investimos no setor, que além do que entregamos hoje, Vilhena já recebeu dois kits de microtrator e carreta, duas enxadas rotativas, cinco roçadeiras manuais e uma retroescavadeira de pneus; tudo isso para produzir mais. Comprando equipamentos, calcário, capacitação da Emater, fizemos com que a produção do nosso Estado aumentasse, mas não foi só por isso, aumentou porque vocês acreditam em Rondônia,” reforça Marcos Rocha.

“A parceria entre o Estado e o Município é muito positiva, porque quem ganha é a população. O Governo de Rondônia é municipalista e nós, da Seagri, estamos empenhados em fazer as entregas para realmente atender aos pequenos produtores da agricultura familiar. Hoje, o governo trouxe maquinário que vai ajudar na abertura de estradas, na escoação da produção, dando um suporte geral para o município. Veículos para assistência técnica e o calcário, que foi comprado em parceria, sendo uma emenda do deputado estadual Luizinho Goebel, que combinou na compra e Estado que entra com o processo de distribuição desse insumo,” explica o secretário da Agricultura, Janderson Dalazen.

AGRICULTORES

O produtor de hortaliças, legumes e verduras, Paulo Hatz, agradeceu o desempenho do Estado em auxiliar os pequenos agricultores. “Estamos muito felizes, é uma honra e orgulho ver esses maquinários aqui em nossa associação. Um grande acontecimento para nós, porque nunca tinha acontecido isso antes e vendo todas essas máquinas aqui, ficamos até emocionados; vai agregar muito e facilitar a nossa vida. A gente produz aqui e vai vender na cidade, então com a estrada boa e o auxílio na produção, só ganhamos. Agradeço ao Executivo Estadual, se não, nada disso seria possível”, disse.

“Para nós é excelente, precisamos das estradas. Somos agricultores de frutas e também vendemos pães e fazemos feiras. Com o maquinário arrumando as estradas, fica tudo perfeito para escoar nossa produção. Estamos aqui há 13 anos e nunca vimos tanto investimento na região,” comenta a produtora Maria Aparecida Paes.