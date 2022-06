Este ano, todos os sites de apostas com deposito minimo bet365 estarão com suas atenções voltadas para a Copa do Mundo que será disputada no Catar, entre novembro e dezembro. Aliás, pela primeira vez na história o Mundial deixa de ser disputado em junho para ser transferido para os últimos meses do ano.

Mais uma vez, o Brasil chega como um dos favoritos entre os analistas e também nos sites de apostas esportivas. Todos os prognósticos colocam a seleção comandada por Tite entre os times com mais chances de conquistar o título, ao lado de Argentina, França e Espanha.

O Brasil está no grupo G, ao lado de Sérvia, Camarões e Suíça. A estreia será diante dos sérvios, no dia 24 de novembro, às 16h. Até a estreia, o Brasil ainda deve realizar mais dois amistosos, em setembro, e realizar a partida adiada contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, que também vai servir como mais um amistoso, já que as duas seleções já estão garantidas na Copa.

Agora, quando o assunto é Copa do Mundo, o torcedor brasileiro puxa logo à mente a última conquista brasileira. E ela aconteceu justamente há 20 anos, quando o Brasil foi à Coréia do Sul e ao Japão e trouxe na bagagem o penta. Quem não se lembra daquela seleção com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, entre outros craques?

O Brasil chegou àquela Copa totalmente desacreditado. A equipe de Luiz Felipe Scolari conseguiu a vaga no Mundial apenas na última rodada das Eliminatórias, jogando um futebol apenas mediano. Na ocasião, nomes como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho ainda não eram unanimidades e se firmavam fisicamente para estar na competição.

Na primeira fase, o Brasil enfrentou um grupo relativamente fácil. A estreia foi o duelo mais complicado, diante da Turquia, quando os brasileiros conseguiram vencer por 2 a 1, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Apesar do jogo mais difícil do que o esperado, a estreia com vitória deu gás ao time.

Na segunda partida, diante dos chineses, vitória por 4 a 0, com direito a gol de falta de Roberto Carlos. No jogo que fechou a chave de grupos, outra goleada, diante da Costa Rica, 5 a 2, desta vez jogando com um time misto.

Na fase mata-mata, o Brasil já era considerado uma das potências, mas ainda precisava provar dentro de campo a força do seu time. O primeiro teste, nas oitavas de final, teve grande atuação do goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras. No fim, vitória por 2 a 0, com gols de Rivaldo e Ronaldo.

Nas quartas de final, o grande jogo daquela seleção na Copa. O time brasileiro saiu perdendo para a Inglaterra, após falha do zagueiro Lúcio. Mesmo assim, a equipe não se abateu e empatou em seguida, com gol de Rivaldo em grande jogada de Ronaldinho Gaúcho. A virada veio dos pés do próprio Gaúcho, que com um gol de falta antológico encobriu o goleiro David Seaman. Gaúcho ainda foi expulso durante o jogo, mas mesmo assim o Brasil saiu com a vitória.

Na semifinal, um reencontro com os turcos. Desta vez, brilhou a estrela de Ronaldo Fenômeno, que mesmo com uma lesão no pé direito, conseguiu dar uma arrancada e bater com o bico da chuteira para fazer o único gol do jogo, que colocou o Brasil na final.

Na grande decisão, um encontro com a Alemanha, que também fazia uma grande campanha, em especial o atacante Miroslav Klose e o goleiro Oliver Kahn. Mas nenhum deles foi capaz de parar Ronaldo, que mais uma vez decidiu. Foi dele os dois gols que deram números finais à partida e o título da Copa ao Brasil pela quinta vez na história.

Desde então, o Brasil não conseguiu chegar a mais nenhuma final. Em 2006 e 2010, parou nas quartas de final, para França e Holanda, respectivamente. Em 2014, perdeu na semifinal no histórico 7 a 1 para a Alemanha. Há quatro anos, na Rússia, foi eliminado mais uma vez nas quartas, só que desta vez para a Bélgica, por 2 a 1.