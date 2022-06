Profissionais da Saúde das áreas específicas de médico clínico, médico psiquiatra, psicólogo, psicólogo – Saúde do Trabalhador, odontólogo, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, biomédico, nutricionista e técnico em enfermagem têm até segunda-feira, 27, para confirmar inscrições para o Processo Seletivo de Contratação Temporária da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus.

Estão disponibilizadas 51 vagas destinadas às modalidades de nível superior e técnico, com remuneração que varia entre R$ 4.541,02 a R$ 13.210,52, equivalente ao cargo.

O edital do Processo Seletivo foi publicado pelo Governo de Rondônia, pontuando que a contratação temporária visa atender aos municípios de Ariquemes, Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. A inscrição será realizada somente via Internet no portal https://processoseletivo.sistemas.ro.gov.br.

CONTRATO

Os candidatos selecionados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão admitidos em caráter emergencial e temporário pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato Temporário, podendo o candidato ser dispensado ou ter seu contrato prorrogado por igual período.

Os candidatos selecionados, quando convocados, atuarão nos Estabelecimentos Penais ou Setores na Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia em regime de plantão ou diarista, de acordo com o interesse e a necessidade da administração pública, com carga horária especificada no edital.