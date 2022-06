Uma mulher que conduzia uma motoneta Biz e tinha como carona uma criança, perdeu o controle do veículo que pilotava e caiu ao se assustar com dois homens em uma moto que fugiam da Polícia Militar (PM), em Vilhena.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 27, na Rua 116-01, no residencial União.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) realizava perseguição a dois homens que ocupavam uma motoneta C100 Biz de cor vermelha, placa NBV-1813/Vilhena, no residencial União, quando os suspeitos acessaram a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) em alta velocidade assustando a condutora da outra moto que perdeu o controle e caiu.

Contudo, durante a perseguição os suspeitos abandonaram a motoneta e se embrenharam na mata.

A mulher sofreu algumas lesões e foi socorrida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros. Aparentemente a criança não sofreu ferimentos.

A polícia vasculha a mata a procura dos suspeitos.