Reduzidos até a última semana, com média de 5,5 casos novos de covid-19 por dia, o número de pacientes confirmados para o sars-cov-2 subiu na última semana para média de 14 positivados por dia, aumento de quase 150% nos últimos 7 dias em Vilhena.

A elevação acompanha tendência nacional e estadual de aumento no número de casos confirmados. Ainda que o número seja bem abaixo dos picos de janeiro (51) e fevereiro (78), a situação motivou novas recomendações de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena.

Agora a recomendação da Prefeitura de Vilhena é que a utilização de máscaras, que já é obrigatória para pessoas com sintomas gripais, seja também recomendada nas unidades de saúde. “Nas unidades temos uma grande concentração de pessoas adoentadas, então é o local onde há mais chances de qualquer um se infectar. A proteção ali precisa ser redobrada. Ainda estamos em patamares bem abaixo dos picos que já vivemos, mas a hora de controlarmos um novo surto é agora”, explica o secretário municipal de Saúde, José Aparecido.

De 1° a 19 de junho foram registrados 105 casos, gerando média de 5,5 novos confirmados por dia em Vilhena. No entanto, do dia 20 a 26 de junho foram registrados 98 casos, com uma média de 14 novos casos por dia. Vilhena chegou a registrar mais de 300 casos positivos em um único dia no pior momento da pandemia, contudo, a Saúde alerta que a tendência de alta é verificada em vários estados brasileiros e, por isso, é importante controlar a chegada de uma possível nova onda.

Conforme a prefeitura, vacinas contra covid-19 estão disponíveis em todos os postinhos de saúde, bem como atendimentos para sintomáticos. A quarta dose já está liberada para pacientes com 40 anos ou mais e outras vacinas, que ajudam a proteger de diversas doenças que podem baixar a imunidade tornando os pacientes ainda mais vulneráveis aos efeitos graves da covid-19, também estão disponíveis nos postinhos.