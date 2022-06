O motorista de um carro Ford Eco Sport de cor branca bateu em um caminhão caçamba e em um carro Toyota Corolla e fugiu do local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o fato aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 28, na Avenida Presidente Nasser, com a Avenida Celso Masutti, em Vilhena.

Segundo testemunhas o condutor do Eco Sport trafegava pela Avenida Presidente Nasser sentido BR-364, em alta velocidade, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Celso Masutti, quase atropelou um ciclista, bateu no para-choque de um caminhão caçamba e em seguida na traseira de um Corolla e na sequência fugiu do local.

Câmeras de segurança nas proximidades registraram o momento do acidente e a fuga do condutor.

Não houve feridos apenas danos materiais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência.

A polícia pede a quem ver o veículo que sofreu avarias do lado esquerdo e direito ou conheça o proprietário que denuncie de forma anônima no 190.

>>>Vídeo abaixo:

https://