Gosta de jogar blackjack mas não sabe se é legal? Neste artigo, saiba se o blackjack é permitido no Brasil e tudo o que envolve o jogo do 21 no mercado.

O blackjack é legal no Brasil?

Atualmente, as leis que regulam as apostas são bem diferentes em vários países do mundo. No Brasil, estamos a caminho de legalizar apostas em jogos de azar, mas nada foi concretizado ainda. Portanto, apostar em cassinos físicos no país é ilegal. Mas e os cassinos online?

Quer saber mais sobre as leis de apostas do Brasil e descobrir se você pode jogar blackjack sem preocupações? Então continue lendo. Mostraremos como funcionam as apostas neste jogo, o querido vinte-e-um, em território brasileiro.

O que é Blackjack?

Os jogos que envolvem sorte são explorados e estudados há anos. E, de acordo com essas revisões detalhadas, é fato que o Blackjack ainda está na liderança entre os jogos de azar mais populares do Brasil e do mundo. Ao longo dos anos, ele vem caindo nas graças de cada vez mais jogadores, especialmente em cassinos online. Já que não podemos jogar em cassinos físicos, pelo menos até o momento! Mas afinal, o que é blackjack?

No Brasil, o blackjack também é conhecido como 21 ou jogo do vinte-e-um. Ele pode ser jogado com 1 a 8 baralhos de 52 cartas. O objetivo do jogo é atingir uma pontuação maior do que os seus adversários, mas sem ultrapassar de 21. O grande atrativo deste jogo é a sua simplicidade. Qualquer um pode aprender as regras rapidamente e aproveitar a emoção ao se divertir!

Blackjack em cassinos online

Assim como nos cassinos presenciais, nos cassinos online, o Blackjack é um dos jogos mais procurados. Mas a grande diferença, aqui, é que eles são permitidos (o que não acontece com os físicos). Muitos cassinos online oferecem partidas ao vivo onde você sente toda a adrenalina de acompanhar o jogo em tempo real sem os perigos de apostar ilegalmente.

As regras do blackjack em cassinos online são muito similares aos do jogo tradicional. Todos os jogadores precisam definir uma aposta. Depois disso, começa a distribuição das cartas. Ganha quem conseguir o maior número sem ultrapassar 21 pontos.

Cassinos online são ilegais? E os presenciais?

Com o passar dos anos, os cassinos online se tornaram cada vez mais populares entre a população brasileira. Todo ano, novos cassinos online surgem e eles ficam cada vez melhores.

A grande procura de cassinos online se deve em parte ao fato de que, até agora, os cassinos físicos seguem proibidos no Brasil. Ou seja, não é possível jogar jogos de azar em cassinos presenciais sem quebrar a lei. E o mesmo é válido para o blackjack. Agora, há um projeto de lei sendo votado na Câmara que pode mudar esta realidade, mas ele ainda não foi finalizado ou implementado.

Os cassinos online, por outro lado, não são ilegais. Contudo, eles ainda não têm nenhuma regulamentação pelo governo. Sendo assim, eles são permitidos, mas não existem leis específicas no nosso país sobre o seu funcionamento. Já que, de fato, eles seguem regras internacionais, sendo empresas estrangeiras, você não precisa ter medo de jogar 21 ou blackjack no Brasil, desde que o faça online.

Proposta de lei visa legalizar as apostas no Brasil

O mercado das apostas e de jogos de azar no Brasil, em sua versão online, é um dos maiores do mundo. Porém, ele ainda não é legalizado. Por este motivo, os cassinos digitais que operam no país não pagam nenhum tipo de imposto ou tributação em cima dos lucros desta indústria que só cresce.

Por isso, a Câmara Legislativa aprovou uma proposta de lei que visa legalizar os jogos de azar no Brasil. Dentre os jogos presentes na proposta, estão jogos de mesa como blackjack e pôquer, por exemplo. Os jogos online também estão inclusos neste projeto que recebeu 246 votos positivos e 202 negativos no ano de 2022.

Com isso, o governo pretende exigir licenças de funcionamento de cassinos nacionais e começar a coletar tributos. Por um lado, isso é ótimo porque pode ajudar com a economia do país, além de dar mais segurança aos jogadores. Por outro lado, agora as apostas online seguirão novas regras e os cuidados por parte dos apostadores terão que ser revisados.

Vantagens de jogar Blackjack em cassinos online no Brasil: de forma totalmente legal

Apesar de não haver órgãos regulamentadores de cassinos online no Brasil, jogar online é muito seguro e dentro da lei, especialmente se você escolher cassinos que possuem licenças estrangeiras.

Existem diversas vantagens de jogar em cassinos online. Primeiramente, você tem a liberdade de poder jogar do conforto da sua casa, sem se preocupar em tentar buscar um cassino presencial, que ainda é ilegal. Em segundo lugar, a variedade de jogos em cassinos online costuma ser bem maior. Você encontra não apenas blackjack, como diversos outros jogos de mesa famosos como pôquer, roleta e bacará.

Ainda não tem certeza se jogar em cassinos online é pra você? Então, confira as principais vantagens!

Menos burocracia;

Mais comodidade e liberdade para jogar quando quiser;

Prêmios mais altos;

Bônus exclusivos;

Mais métodos de pagamento.

E as vantagens não param por aí. Não é à toa que o mundo dos cassinos online cresce mais a cada dia. Então, enquanto o blackjack não é legalizado fisicamente mais uma vez, vale a pena ir aproveitando online!

Conclusão

Existem muitas alternativas para jogar blackjack no Brasil. Agora, com a legalização das apostas no país, a tendência é que fique ainda mais fácil e seguro jogar em cassinos online e presenciais. Contudo, existem preocupações em relação ao custo dessa mudança.

Por enquanto, a opção mais prática ainda é jogar em cassinos online. Não apenas é mais cômodo, como também permite uma liberdade que os cassinos presenciais não conseguem oferecer aos jogadores.

De qualquer maneira, mesmo diante desse momento de mudança legislativa, os entusiastas de blackjack sempre continuarão a ter uma maneira de apostar e se divertir jogando. Por fim, vale ressaltar que as apostas são uma ótima forma de entretenimento, mas devem ser feitas com responsabilidade.