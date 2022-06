Acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, 29, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto de 34 anos, seguia pela Rua Francisco Oscar Mendes, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Curitiba, colidiu com um caminhão ¾ baú, no qual o motorista seguia sentido Cuiabá.

No choque, a motocicleta ficou parcialmente destruída. O condutor reclamava de fortes dores pelo corpo e foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.