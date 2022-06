Em uma notícia surpreendente, o jornalista José Alvarez afirmou na TV El Chiringuito que foi oferecida ao Barcelona a chance de assinar com Neymar, do Paris Saint-Germain, nesta janela de transferências.

Neymar passou quatro anos no Barcelona, depois de vir do Santos FC em 2013. O brasileiro desfrutou de um grande sucesso na Catalunha, formando um trio de ataque mortal ao lado de Luis Suárez e Lionel Messi.

O jogador de 30 anos fez 186 partidas pelo Barça, marcando 105 e auxiliando em 76 gols. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, três troféus da Copa do Rei e uma Liga dos Campeões da UEFA durante seu tempo com o clube.

Neymar deixou o clube em 2017, juntando-se ao PSG em um acordo recorde mundial no valor de 222 milhões de euros. Entretanto, seu tempo na capital francesa foi prejudicado por lesões e controvérsias, apesar de ter se estabelecido com sucesso no clube.

E recentemente, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, indicou que eles poderiam estar abertos a vender Neymar nesta próxima janela, especialmente depois de terem conseguido manter os serviços de Kylian Mbappe.

E, conforme José Alvarez, Neymar já foi oferecido ao Barcelona em um acordo no valor de cerca de 50 milhões de euros, em um preço negociável. Embora um retorno de Neymar ao Barça tenha sido levantado quase todos os anos desde que ele deixou o clube, ele ainda não se concretizou. E dada a atual situação financeira do clube espanhol, seria difícil o Barça financiar uma mudança para o brasileiro.

Mesmo que os catalães conseguissem pagar as taxas de transferência, os enormes salários de Neymar seriam um grande problema, especialmente em um momento em que Barcelona está lutando para reduzir sua já inchada folha de pagamento. Portanto, uma mudança de assinatura de Neymar, neste momento, parece extremamente improvável.

Apesar de ser um jogador com histórico no Barcelona, sua chance de jogar novamente pelo clube está praticamente 100% descartada. Enquanto isso, torcedores de toda Europa já se preparam para uma temporada repleta de oportunidades com as apostas esportivas e em cassino online, modalidades que vêm impulsionando o crescimento da indústria iGaming mundial.