Carlos Magno Ramos – que já ocupou os cargos de deputado estadual, deputado federal por duas vezes e que também foi prefeito do município de Ouro Preto do Oeste por duas vezes – esteve nessa semana em Vilhena, momento em que visitou a redação do Extra de Rondônia, acompanhado do empresário Ilário Bodanese.

Ele afirmou que a visita à “Cidade Clima de Rondônia” teve por objetivo visitar amigos de longas datas.

Com 34 anos de vida pública, Magno afirmou que vai tentar chegar à Assembleia Legislativa (ALE) para contribuir através de sua experiência na política. “Quero mesmo é contribuir com o Estado, fazer o trabalho de Deputado que é representar, demandar o governo, principalmente no segmento que eu defendo, que é o setor primário, que já que sou profissional nessa área de atuação, sou formado nessa área do setor agropecuário e vejo isso como uma bandeira”, comenta.

Exemplos de atividades citadas por Magno são referentes a regularização fundiária e criação do Instituto de Rondônia.

Para ele, o INCRA já não consegue mais fazer o papel dele, que é documentar e resolver os problemas do campo e ser o interlocutor entre o produtor e o próprio órgão. “Já não resolvem mais as demandas do produtor rural, em questão da documentação. Então, o Estado precisa criar um órgão que possa assumir essa situação, dando estabilidade e segurança de propriedade para que o produtor também possa acessar o crédito, principalmente, o pequeno produtor”, observa.

Com relação ao Podemos, partido o qual está filiado, Magno destacou o trabalho do deputado federal Léo Moraes, que é pré-candidato ao Governo. “Léo Moraes, é um pré-candidato com uma gestão de qualidade, transparência e de resultados. É muito dinâmico, nascido em Rondônia, uma ótima pessoa e autentico. Ele traz muita segurança”, analisa.