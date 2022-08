A associação de Basquete de Vilhena – ASBAVI, com o apoio da secretaria municipal de esportes (SEMES), está organizando a 1ª Copa de Basquete 3×3 de base do município.

Os jogos serão realizados no domingo, 4, no ginásio Geraldão a partir das 08h00.

As inscrições podem ser realizadas por qualquer escola do município e região, tanto para o gênero feminino ou masculino e através do Whatsapp da ASBAVI (69) 99605-6435 até quinta-feira, 01, às 12h00.

A organização também conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e com Sicoob Credisul.

As categorias serão por ano de nascimento:

SUB-12 (misto) 2010, 2011, 2012 e 2013, nesta categoria pode mesclar meninos e meninas na mesma trinca, SUB-15 M/F 2007, 2008 e 2009 – SUB-18 M/F 2006, 2005, 2004.