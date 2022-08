A pesquisa eleitoral para deputado federal publicada recentemente e realizada pelo Instituto Phoenix, coloca o candidato Wiveslando Neiva (União Brasil) entre os primeiros colocados, num universo de mais de 40 nomes que foram citados pelos entrevistados.

A pesquisa, do tipo estimulada ouviu 701 pessoas entre os dias 16 e 18 deste mês, em oito municípios, distribuídos por todo o Estado, e foi feita por contratação do site Correio Continental.

Wiveslando ficou em 7º lugar, atrás de três candidatos que estão no exercício do mandato e à frente de medalhões da política rondoniense, além de novas lideranças de expressão que despontam neste processo eleitoral.

Para o candidato, que alcançou pouco mais de 3% dos votos da sondagem, o resultado não é tão surpreendente assim, mas ele agradece ao povo de Rondônia pela lembrança e por prestigiar seu nome e o projeto político que ele lidera.

Ele acredita que tal desempenho na largada da campanha de deve “a força do nome Neiva”, que já tem tradição no Estado em virtude do avô e do pai dele serem do meio, acumulando juntos quase três décadas de vivência na vida pública.

O próprio Wiveslando participa há muito tempo deste universo, pois trabalha junto com o pai, o deputado estadual Ezequiel Neiva – que disputa a reeleição para tentar mais um mandato, sendo ativo nas ações do parlamentar e convivendo com a rotina da política.

“Meu pai é um grande abre alas para o nosso projeto político, disputa eleições há duas décadas, e desde 2006 nunca fez menos que 10 mil votos nos pleitos que concorreu, e tem prestígio por todos os municípios rondonienses”, explica, relembrando também que seu avô foi o primeiro prefeito eleito em Cerejeiras.

Com a campanha organizada e ativa em 43 cidades, o jovem Wiveslando demonstra que não está para brincadeira e é de fato um candidato competitivo e que tem enorme potencial para ser bem-sucedido na campanha.