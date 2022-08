Com mais de 24 mil quilômetros quadrados de extensão, o município de Guajará-Mirim resume bem o desafio de Rondônia para o futuro: o de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

Produtor rural há décadas em Rondônia, o candidato ao Senado Jaime Bagattoli (PL) entende bem a importância de fazer o uso consciente da natureza em prol da geração de alimentos e de riqueza para a economia.

“Muitos pensam que somos contrários à preservação ambiental, mas nós, produtores rurais, temos propriedade para dizer que sim é possível conciliar a geração de renda e a preservação da natureza”, afirma Jaime.

Tida como a “pérola do Mamoré”, Guajará-Mirim abriga hoje importantes terras indígenas e parques naturais, regiões preservadas que poderiam gerar riquezas a toda comunidade local, conforme defende o candidato.

“Estamos falando de um potencial extrativista vegetal que precisa ser estudado e incentivado pelo poder público e, por que não, também pela iniciativa privada. Precisamos pensar em formas de gerar emprego e renda em regiões do Estado onde a floresta precisa permanecer em pé. E Guajará-Mirim tem um potencial gigantesco para isso”, afirma.

Além dos estudos e investimentos no setor extrativista, Jaime também destaca a necessidade de modernizar a infraestrutura do município. Localizado na fronteira com a Bolívia, Guajará-Mirim, segundo o candidato, pode se converter em um município chave na logística de exportação do Estado.

“Precisamos falar de investimento e modernização do porto fluvial e da construção de uma ponte que ligue o município ao país vizinho. Os moradores de Guajará-Mirim podem ter a certeza de que levarei essas propostas à Brasília no momento de decidir a destinação de recursos e emendas para a infraestrutura de nosso Estado”, finaliza.