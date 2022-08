O prefeito em exercício, Ronildo Macedo, anunciou nesta segunda-feira, 29, a inauguração da obra de reforma do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena.

O prédio estava passando por uma revitalização e agora, com a conclusão dos serviços, a unidade voltará a entrar em funcionamento com os atendimentos de pronto-socorro, a partir de 05 de setembro.

Macedo lembrou que, nestes primeiros meses de sua gestão, sua equipe desempenhou um grande esforço para que o hospital fosse entregue à população o mais rápido possível.

A obra incluiu a reforma do Centro Acadêmico, reforma elétrica, revitalização estrutural, renovação da ala masculina e do complexo do pronto-socorro, sendo investidos R$ 2,3 milhões através de emenda parlamentar dos então senador e deputada federal Valdir e Marinha Raupp, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Obras (Semosp) também realizou a implantação do novo sistema de LED no estacionamento da unidade, bem como serviços de limpeza de canteiros e do estacionamento, retirada de entulhos, poda de árvores, roçagem de gramas, pintura de paredes e meios-fios.